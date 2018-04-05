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Насекомых-вредителей в горных лесах Кыргызстана будут отпугивать дроны
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Насекомых-вредителей в горных лесах Кыргызстана будут отпугивать дроны 

Мир24 32 минуты назад
Фото: Мир24
На защиту горных лесов Кыргызстана от насекомых-вредителей направят дронов. Беспилотный летательный аппарат корейского производства стоит 15 тысяч долларов. Он уже прошел испытания, сообщает пресс-служба госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства республики. Дрон ежедневно может опрыскивать более 40 гектаров лесного хозяйства от вредителей и насекомых. Работает аппарат при любой погоде.
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Также беспилотник умеет создавать фотопланы местности и трехмерные модели рельефа, необходимые для лесоустроительных работ. Мультиспектральная камера, которой оснащен дрон, может определить породный состав лесных насаждений.
Также, по словам специалистов, чудо-машина отследит случаи браконьерства и понаблюдает за поведением диких животных. Еще одна важная функция дрона — аэрофотосъемка труднодоступных горных регионов.
«Кыргызстан одним из первых среди стран СНГ приобретает данный многофункциональный беспилотный летательный аппарат», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, реликтовые орехоплодовые леса считаются национальным богатством Кыргызстана. Они растут преимущественно в Джалал-Абадской области. Некоторым деревьям по 600 лет. Ежегодно в лесах собирают многотонный урожай орехов.
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