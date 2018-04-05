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«А кого-нибудь посадят?» Вартовчане ополчились на владельца закрытого по требованию прокуратуры ТЦ Vegas
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«А кого-нибудь посадят?» Вартовчане ополчились на владельца закрытого по требованию прокуратуры ТЦ Vegas 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После трагедии в Кемерове тотальным проверкам подверглись все торговые центры и комплексы страны. Досталось и нижневартовским предпринимателям: закрыли пусть и не самый большой в городе, но посещаемый торговый центр Vegas. Причина весомая: владельцы и арендаторы игнорировали элементарные требования пожарной безопасности.
«Во время проверки выяснилось, что лестницы и проходы завалены строительным мусором и предметами. Кроме того, в случае срабатывания сигнализации, ее слышно не во всем здании, а системы автоматического открытия дверей и пожаротушения просто отсутствуют», — рассказала Лейла Никитина, старший помощник прокурора Нижневартовска.
Сразу после того, как нарушения были зафиксированы, прокурор города направил в городской суд исковое заявление, в котором потребовал приостановить работу торгового центра до тех пор, пока нарушения не будут устранены. Суд требования удовлетворил в полном объеме. А когда информация проникла в СМИ, вартовчане стали требовать ответы на простые и важные вопросы.
«Столько лет работал этот «Вегас» и никто из контроллеров не знал, что он работать не должен?», — интересуется Дмитрий Scorp в сообществе «ЧП Нижневартовск».
«Вряд-ли система пожаротушения сломалась. Ее, видимо, вообще не было никогда. А кого-нибудь посадят за то, что допустили такие нарушения?», — спрашивает Ольга Кукурич.
«Люди, очнитесь! Вам ли не все равно, закрыли его или нет? Все равно туда не ходил никто. Стремный ТЦ», — резюмирует Олег Васин.
«Ни за что не поверю, что пожарные не знали о нарушениях. Просто кто-то кому-то занес «котлету» и стало можно работать и так», — написал во Vkontakte Дмитрий Жуков.
Владелец торгового центра Кадырбек Шихшабеков по-началу отказывался общаться с журналистом «ФедералПресс», ссылаясь на занятость и нежелание «делать только хуже». Однако, он подтвердил законность требований прокуратуры и попросил больше ему не звонить.
«Вам больше поговорить не с кем? Мне все звонят сейчас, звонят, звонят. Да, системы пожаротушения не было, но мы сейчас делаем ее. Когда сделаем — откроемся», — рассказал Шихшабеков.
Напомним, в Нижневартовске продолжается проверка торговых центров, которая началась после трагедии в «Зимней вишне». Сотрудники прокуратуры совместно с пожарными планируют проверить 87 объектов.
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