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Лавров: Тандем Москвы и Пекина — важнейший стабилизатор для всего мира
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Лавров: Тандем Москвы и Пекина — важнейший стабилизатор для всего мира 

Российская Газета 36 минут назад
Тандем Москвы и Пекина стал важнейшим стабилизирующим фактором для всего мира, об этом заявил 5 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей со своим китайским коллегой Ван И. В настоящий момент встреча министров проходит в Доме приемов МИД РФ в Москве.
По словам Лаврова, российско-китайское сотрудничество стало образцом взаимоотношений между крупными державами. «Москва и Пекин показывают пример взвешенного, ответственного подхода к решению актуальных международных проблем, эффективно сотрудничают в различных международных форматах, прежде всего в ООН, а также в ШОС, БРИКС, G20, Восточноазиатских саммитах, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других форматах», — подчеркнул Лавров.
Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что «российско-китайские отношения в течение трех десятилетий характеризуются небывалой динамикой. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с КНР — приоритет внешней политики России».
Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между Пекином и Москвой имеют особо важное положение во внешней политике обоих государств. Также он выразил соболезнования российской стороне в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове.
В ходе переговоров Лавров и Ван И планируют в том числе обсудить контакты РФ и КНР на высшем уровне.
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