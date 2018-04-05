Алексеенко: в Краснодарском крае нашли инвесторов для 35 проблемных домов

На совещании обсудили вопросы долгостроев и прав дольщиков. В ходе освещения Алексеенко дал поручение главам районов и курирующим службам провести ревизию долгостроев. Так, по каждому дому обновят дорожные карты и рассчитают стоимость подрядных работ. Также было поручено наладить работу с документацией, сообщает пресс-служба Краснодарского края

В настоящее время на Кубани проходит активная работа по завершению строительства на ряде проблемных объектов. Пока найдены инвесторы для 35 жилых комплексов, а в 14 районах на брошенные стройплощадки уже зашла строительная техника.