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Алексеенко: в Краснодарском крае нашли инвесторов для 35 проблемных домов
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Алексеенко: в Краснодарском крае нашли инвесторов для 35 проблемных домов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На совещании обсудили вопросы долгостроев и прав дольщиков. В ходе освещения Алексеенко дал поручение главам районов и курирующим службам провести ревизию долгостроев. Так, по каждому дому обновят дорожные карты и рассчитают стоимость подрядных работ. Также было поручено наладить работу с документацией, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
В настоящее время на Кубани проходит активная работа по завершению строительства на ряде проблемных объектов. Пока найдены инвесторы для 35 жилых комплексов, а в 14 районах на брошенные стройплощадки уже зашла строительная техника.
«ФедералПресс» напоминает, что кубанские депутаты в первом чтении приняли законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков, которые решат достроить инвестиционно непривлекательные объекты.
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