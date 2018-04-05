Проклятые камни: великие драгоценности, приносившие одни несчастья

Драгоценные камни приносят владельцам не только радость, но и проклятие. Особенно, если речь идет об одном из этих великих бриллиантов, каждый из которых оставил в истории длинную череду загадочных событий.

Бриллиант Орлов

В свое время огромное «Алмазное око Брахмы» украшало статую Брахмы в Юной Индии . В Америку украденную драгоценность перевез искатель сокровищ Джей Пэрис — и через несколько месяцев спрыгнул с небоскреба. Следующей (известной, по крайней мере) владелицей стала Надежда Орлова , также наложившая на себя руки. Княгиня Голицына-Баританская не выдержала тяжести «проклятого алмаза» через год после Орловой. Уже в наше время, в 2006 году, «Черный Орлов» выкупил на анонимном аукционе некий бизнесмен и камень пропал из вида.

Санси

Впервые камень появился в европейской истории в XV веке — украденный у султана «Санси» получил в дар Карл Смелый. Два года спустя, после смерти Карла, камень пропал. Следующим его владельцем стал Николай де Санси (в честь него и назвали бриллиант), который отправил камень в подарок Генриху III. Тот тоже на троне долго не удержался. Забавно, что во время Французской революции 1789 года все три знаменитых проклятых камня, «Санси», «Хоуп» и «Регент», лежали во французской сокровищнице.

Регент

Раб-индиец украл огромный камень (140,64 карата) с приисков Голконды, но и сам стал жертвой обмана английского матроса. Тот, в свою очередь, быстро сбыл еще безымянный алмаз губернатору Сент-Джорджа, сэру Томасу Питту. Деньги матрос быстро пропил и уже через месяц полез отчего-то в петлю. Сэр Питт недолго думая продал драгоценность французскому регенту, Филиппу Орлеанскому. В смутное время «Регент» украли и вернуть камень удалось только Наполеону Бонапарту, который с гордостью носил его в рукояти меча. Сейчас «Регент» по-прежнему остается во Франции и хранится под надежной охраной в одной из галерей Лувра.

Кохинор

Знаменитый «Кохинор» переходил от одного великого раджи к другому бесчисленное количество раз. Его путь отмечен страданиями и смертью: Великие Моголы, иранская династия Афшаридов, афганские цари Дурраны считали его священным и каждый новый владелец был вынужден вынимать камень из мертвой руки предшественника. Свой путь камень закончил только в 1849 году — его, в числе прочих, передали английской королеве Виктории.

Бриллиант Хоуп

Еще один драгоценный камень, украденный из индийского храма. «Хоуп» получил в дар Людовик XIV, после чего несчастья посыпались на короля-солнце как из рога изобилия. Следующий владелец, Людовик XV скончался от неизвестной науке болезни, Мария-Антуанетта закончила дни на плахе, а фаворитки следующих королей, которые носили бриллиант, погибли все как одна. Проклятие остановил только американский торговец Генри Унистон: он выкупил бриллиант и передал его Смитсоновскому институту.