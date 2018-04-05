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Песков назвал РИА Новости объективным и профессиональным СМИ
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Песков назвал РИА Новости объективным и профессиональным СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал агентство РИА Новости правдивым, неангажированным и профессиональным СМИ, которое, являясь государственным, публикует абсолютно разные точки зрения. Об этом он сказал в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать интервью на сайте Ukraina.ru, который тот назвал «аффилированным» с РИА Новости.
"Я не совсем знаю это СМИ (ukraina.ru), которое вы упомянули, сейчас очень много СМИ, слава богу, поэтому всех не упомнишь, но если оно имеет какое-то отношение к РИА Новости, я опять оговорюсь: я не знаю, является ли это каким-то аффилированным СМИ с РИА Новости, но РИА Новости публикует абсолютно разные точки зрения. Несмотря на то что это государственное СМИ, это СМИ, которое в первую очередь преследует цель объективного освещения, не ангажированного, как мы это зачастую видим в других странах, не однобокого, не извращенного, а именно правдивого и объективного освещения, профессионального, с чем они весьма хорошо справляются", — сказал Песков.
Ранее бывший премьер-министр ДНР и российский политолог Александр Бородай в интервью Ukraina.ru заявил, что Россия в Донбасс «пришла всерьез и надолго». По словам Пескова, «Россия не пришла на Донбасс», а присутствует там только в виде своих симпатий к жителям региона и украинскому народу, никакого иного присутствия нет. Слова Бородая пресс-секретарь президента назвал личной точкой зрения политолога.
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