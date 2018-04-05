Необыкновенная женщина из Костромской области отпраздновала 100-летний юбилей

00-летний юбилей отпраздновала жительница Шувалово Александра Коротаева . Александра Кузьминична родилась 2 апреля 1918 года, уже в 12 лет отправилась работать в колхоз разнорабочей, там же встретила войну.

Тяжело доставалось, но тогда всем тяжело было, — говорит она о том времени.

Летом 1941 года ее отправили под Ленинград , копать окопы, когда линия фронта опасно приблизилась — отправили домой. Лошадей в колхозе не осталось, всех забирали на фронт, поэтому Александре Коротаевой поручили научить лошадь пахать.

Чтобы показать, как мы справились с заданием, пришлось на корове за 12 километров приехать в сельсовет. Сначала все хорошо пошло. Запрягла корову, подъехали, а на обратном пути, через километра полтора, корова встала от усталости. Я ее выпрягла, оставила на дороге, а сани потащила на себе, потом вернулась за коровой и за повод ее довела, — вспоминает Александра Кузьминична

После войны она работала на пекарне, льнозаводе, санитаркой в Боговаровской больнице. В 1944 году вышла замуж и вырастила троих сыновей и дочь. Супруга Александра Коротаева любила и любит до сих пор. Он месяца не дожил до 60-летия свадьбы.

Жили душа в душу, муж ни разу ничем меня не обидел, — вспоминает она.

Теперь Александра Кузьминична — завидная бабушка. У нее десять внуков и одиннадцать правнуков. Она постоянно чем-то занята: вяжет, плетет коврики, помогает семье дочки, у которой живет, в огороде. В праздничный день женщина получила телеграмму от президента, сообщает Костромская областная Дума . Поздравил ее и депутат облдумы Андрей Бычков

Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будет служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего, — говорится в поздравлении.

На вопрос о секрете долголетия женщина отвечает, что нужно просто не унывать и много работать.