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РСПП готов поручиться за братьев Магомедовых
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РСПП готов поручиться за братьев Магомедовых 

BFM.RU 18 минут назад
Фото: Newsru.com
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) готов поручиться за братьев Магомедовых и содействовать смягчению меры пресечения в отношении них.
«У нас уже отработанная, к сожалению, технология. Мы готовы поддержать, прежде всего, естественно, руководителей компаний-членов РСПП. У нас есть уставная обязанность — защищать своих членов. Речь идет о поддержке ходатайства адвокатов о пересмотре меры пресечения. Это единственное, что мы себе можем позволить, не пытаясь вмешаться в следственный и судебный процесс», — сказал Шохин «Интерфаксу».
В 2014 году, когда суд по делу «Башнефти» поместил основного владельца АФК «Система», члена бюро правления РСПП Владимира Евтушенкова под домашний арест, Шохин подписал личное поручительство с просьбой изменить меру пресечения (на подписку о невыезде или залог). «Мы это делали и по Евтушенкову, и здесь (с Магомедовыми) у нас схема не будет сильно отличаться», — заявил глава РСПП.
Ситуацию с Магомедовыми осложняет «пресловутая 210-я статья, которая позволит следствию, суду считать, что это не чисто экономическое преступление», отметил Шохин. «Мы, наверное, обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой посмотреть, взять под контроль в том числе и вопрос об обоснованности применения 210-й статьи (в случае с „Суммой“)», — сказал глава РСПП.
Глава совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов — член правления РСПП. Он и его брат Магомед подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Братья Магомедовы отправлены под арест до конца мая. Они не признают свою вину, а защита предлагала отпустить бизнесменов под залог в 2,5 млрд рублей каждого. 5 апреля Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на средства, принадлежащие братьям Магомедовым.
Согласно оценке Forbes, Зиявудин Магомедов в 2017 году входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в $1,4 млрд
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