Ещё
В Орловской области один охотник случайно убил другого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орловской области один охотник случайно убил другого 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Курской области 47-летний охотник убил другого из-за неосторожного обращения с ружьем, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
В феврале группа приятелей отправилась на охоту в лес. Обвиняемый повесил ружье на плечо, но забыл поставить его на предохранитель. Одно неловкое движение, и ружье соскользнуло, охотник его подхватил, но случайно нажал на курок. Пуля попала прямо в стоящего рядом товарища.
Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» уже дошло до суда. Обвиняемый может отделаться судебным штрафом.
АиФ: последние новости
Можно ли работать в церковные праздники? Очевидцы сфотографировали затопленные улицы и дворы в воронежском Калаче Ведущий ученый БГТУ имени Шухова стала профессором РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма117
В Подмосковье обвалились цены на дачи39
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова87
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством44
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение