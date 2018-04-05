В Орловской области один охотник случайно убил другого

Курской области 47-летний охотник убил другого из-за неосторожного обращения с ружьем, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

В феврале группа приятелей отправилась на охоту в лес. Обвиняемый повесил ружье на плечо, но забыл поставить его на предохранитель. Одно неловкое движение, и ружье соскользнуло, охотник его подхватил, но случайно нажал на курок. Пуля попала прямо в стоящего рядом товарища.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» уже дошло до суда. Обвиняемый может отделаться судебным штрафом.