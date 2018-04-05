Два бобренка впервые родились в питомнике Воронежа. Их дом — единственный в России бобронариум

Пожалуй, единственный в России бобронариум существует в Воронеже. В конце марта здесь родились два бобренка. Уникальность этого события заключается в том, что они первые, кто появился на свет именно здесь. Что такое бобронариум и как живут его обитатели, рассказывает «360».

Бобровый городок является частью Воронежского природного биосферного заповедника имени Пескова и представляет из себя целый экскурсионный комплекс. В бобронариуме есть двухэтажный аквариум, в котором можно наблюдать за животными. Именно в этом аквариуме впервые родились двое бобрят. Новорожденных можно увидеть в режиме реального времени на сайте Воронежского заповедника.

Бобры — символ заповедника

Как рассказал «360» управляющий бобровым питомником Владислав Олейников , проект объекта появился еще в 2012 году, а строить экскурсионный комплекс начали в 2014-м. К осени того же года все было готово, разве что не было бобров. Для посетителей бобронариум открыли в мае 2015 года.

Бобры являются символом нашего заповедника, потому что Воронежский заповедник организовывался именно ради сохранения бобров в начале прошлого века. К тому же бобры — это ночные животные, и их просто так в природе увидеть очень тяжело. А здесь, в рамках этого экскурсионного объекта, можно за ними наблюдать днем и ночью, под водой и над водой, и в хатке, и вообще полностью их рассмотреть

— Владислав Олейников.

В аквариум заселили первую пару бобров, но прожив там более двух лет, они так и не дали потомство. «В конце прошлого года мы заменили их на пару, которая сейчас там находится, и впервые родились бобрята в нашем комплексе», — сказал Олейников.

Новорожденные бобрята остаются в аквариуме с родителями. Первое время бобры не пускают детенышей в воду, потому что две-три недели после рождения бобрята не могут нырять. «Если малыши туда попадают, то взрослые буквально, в прямом смысле их оттуда выносят», — объяснил управляющий.

Первые две недели своей жизни бобрята питаются молоком, а потом переходят на «общий стол». Обеденный рацион животных состоит из овощей, травок и веточек древесины. Дерево нужно животным, чтобы стачивать свои мощные резцы, которые растут по одному миллиметру в день. Часть древесной стружки идет на подстилку.

Распорядок дня у бобрят простой — едят и идут спать, а вот их родители много времени проводят в воде. Они плавают, периодически выныривая и проверяя, все ли в порядке с их детенышами.

Несмотря на то, что в заповеднике в вольерном комплексе живут волки и косуля, бобры пользуются особой популярностью. «Бывает, когда проходит какое-нибудь мероприятие, в день через бобровый городок может пройти от четырех до пяти тысяч человек, поэтому бобры у нас уже наполовину ручные, привыкшие», — рассказал Владислав Олейников.

Уникальность бобрового городка

Бобровый городок включает себя целый экскурсионный комплекс: шед (бетонные домики, наполовину погруженные в воду, для размножения искусственным образом) с бобрами, двухуровневый аквариум и интерактивный музей «Дом бобра». Владислав Олейников подчеркнул, что из года в год этот комплекс пользуется все большей популярностью.

По сравнению с 2016 годом, в 2017 прирост был порядка 30% посещения, в 2015 году он работал неполный год. Если в 2016 году на воронежских бобров посмотрели 38 тысяч человек, то в 2017 — уже 48 тысяч

— Владислав Олейников.

В питомнике можно увидеть, что находится внутри и снаружи хатки бобров, и посмотреть, как животные строят плотину. Правда, все эти объекты ненатуральные, иначе бобры их быстро бы сгрызли.

Источник фото: Pixabay

Как заметил управляющий бобровым питомником, в бобронариуме созданы специальные условия для того, чтобы, когда приходили посетители, бобры бодрствовали. Начиная со света заканчивая температурой воды — целый комплекс мероприятий.

Истоки бобрового питомника

История бобрового питомника корнями уходит в начало прошлого века, когда эти животные были на грани исчезновения. В качестве эксперимента был создан Государственный бобровый заповедник, перед которым поставили задачу сохранить и восстановить популяцию речных бобров. 10 апреля 1932 года началась история питомника бобров. Длительное время туда брали на передержку диких животных, их отлавливала специальная бригада, которая состояла из работников лесной охраны. Главной задачей сотрудников был вопрос содержания и разведения животных, и спустя два года впервые в неволе появились два бобренка. Но специалисты также занимались изучением животных.

Леонид и Надежда Лавровы долгое время работали в питомнике, а после дело продолжил их сын Владимир Лавров . Он более 35 лет занимается научной и зоотехнической работой, связанной с бобрами. Бобровый питомник с момента основания сотрудничал с научно-исследовательскими институтами Москвы , Воронежа, Санкт-Петербурга и других городов.

В питомнике содержатся бобры восточноевропейского подвида. В настоящее время численность бобров в России превышает 340 тысяч, и почти половина имеют воронежское происхождение. Сотрудники заповедника гордятся своими животными. Цирковой номер с бобром из Воронежского питомника попал в «Книгу рекордов России» — животное поднялось на два метра по вертикальной лестнице. В свою очередь научный сотрудник, который помогал в воспитании бобра и в подготовке циркового номера, получил диплом и сертификат.