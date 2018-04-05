Подведены итоги реализации мероприятий в 2017 году по майским Указам Президента РФ

Напомним, подобные заседания проводятся ежеквартально.

Так, рабочая группа № 1 под руководством заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Дмитрия Чернышова осуществляет координацию исполнения Указов № 596 и частично № 597.

В настоящее время на исполнении находится 10 поручений, итоговый срок исполнения которых 2019-2020 гг.

В рамках реализации Указа Президента РФ № 596 за год выполнены следующие мероприятия:

Увеличена среднесписочная численность работников по полному кругу организаций города — рост показателя по итогам года составил 3,5% (Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций — 426,2 тыс. человек). Проведено 4 заседания Совета по развитию предпринимательства. Предоставлены субсидии 79 начинающим предпринимателям на общую сумму 21,4 млн руб. Выросли позиции города Ростова-на-Дону в рейтинге по условиям ведения бизнеса — Рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности города до уровня умеренно высокий («ruА+»).

В рамках реализации Указа Президента РФ № 597 выпущены правовые акты устанавливающие предельное соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и работника (кратность) для сфер: здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура и искусство.

В свою очередь, начальник здравоохранения Ростова Надежда Левицкая рассказала об исполнении указов Президента РФ работе в своей отрасли. Так, по ее словам, за 2017 год снизилась смертность от дорожно-транспортных происшествий, от новообразований, от туберкулеза и младенческая смертность. В городе реализуется «План мероприятий по формированию здорового образа жизни», проводятся акции и лекции.

Как отметила Надежда Левицкая, одним из приоритетов государственной политики является улучшение демографической ситуации. Для этого ежегодно осуществляется комплекс мер, направленных на популяризацию института семьи, ответственного родительства в молодежной среде. Бесплодным парам предоставляются консультации и квоты на проведение ЭКО.

Мероприятия, направленные на поддержание здорового образа жизни, проводятся и в сфере образования, о чем доложила начальник Управления образования города Виктория Чернышова. Организовываются спортивные секции и досуг школьников.

Кроме того, отмечается рост уровня образования. На 2016-2017 учебный год средний тестовый балл среди учащихся по основным предметам оказался выше прошлого года. Проводятся мероприятия по повышению профессиональной квалификации учителей.

Особое внимание уделяется поддержке одаренных детей. Образовательные проекты, реализующиеся в городе, помогают не только раскрыть творческий потенциал ребенка, но и выявить его профессиональный вектор развития.

В завершении заседания были даны поручения обеспечить реализацию указов Президента РФ в текущем году.