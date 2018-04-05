«СИБЕР» заключил соглашение о сотрудничестве с AMARANTE International

Холдинг «СИБЕР», входящий в состав Госкорпорации Ростех , и французская компания «Амарант» (AMARANTE International) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Со стороны российского холдинга документ подписал председатель совета директоров АО «СИБЕР» Николай Волобуев , со стороны французских партнеров — президент «Амаранта» Александр Олландер.

Соглашение заключено с целью создания альянса в сфере безопасности. В рамках совместной работы стороны планируют обмениваться информацией и проводить исследования, а также реализовывать коммерческие проекты, связанные с оказанием охранных услуг на территории России и других стран.

«Стратегический альянс с ведущей французской компанией, предоставляющей услуги в сфере охраны и обеспечения безопасности, а также располагающей серьезной филиальной сетью и богатым опытом, — очередной, важный для нас шаг в направлении развития международного сотрудничества. Уверен, что достигнутые договоренности позволят нам уже в ближайшем будущем реализовывать совместные проекты как в России, так и за рубежом», — отметил Николай Волобуев.

«Амарант» располагает широкими компетенциями в сфере планирования систем безопасности на крупных промышленных и государственных объектах. Среди клиентов компании — серьезные правительственные и коммерческие структуры, в частности один из крупнейших музеев мира Лувр, компания Chanel , а также Гвианский космический центр (космодром Куру), совместно эксплуатируемый Европейским космическим агентством и французским Национальным центром космических исследований. Богатый опыт французской компании в сфере обеспечения безопасности жизненно важных промышленных и инфраструктурных объектов, а также экспертные знания в области оценки рисков и предотвращения потенциальных угроз могут быть чрезвычайно полезны при реализации комплексных проектов по защите стратегических объектов Госкорпорации Ростех.

Таким образом, благодаря успешному взаимодействию с иностранными партнерами в сфере безопасности «СИБЕР» имеет возможность использовать опыт и новейшие разработки своих зарубежных коллег. Кроме того, в рамках стратегических соглашений российский холдинг может предложить клиентам широкий спектр услуг за рубежом с привлечением иностранных партнеров, обладающих необходимой инфраструктурой и компетенциями в сфере обеспечения безопасности.