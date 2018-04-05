Евгений Задорожный оставил место руководителя «РН-Уватнефтегаз»

Ранее Онешко возглавлял другую «дочку» «Роснефти» «Варьеганнефтегаз» . В пресс-службе «Уватнефтегаза» подтвердили, что с сегодняшнего дня новый гендиректор приступил к обязанностям, однако никаких других комментариев не предоставили.

Игорь Онешко руководил «Варьеганнефтегазом» с июля 2014 года. До того он там же занимал должности главного инженера и заместителя гендиректора. Евгений Задорожный находился на посту главы «Уватнефтегаза» с августа 2013 года, куда перешел с позиции директора по операционной эффективности «РН-Менеджмент».