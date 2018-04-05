Доступное поместье: к чему нужно быть готовым при переезде за город на ПМЖ

В ожидании весны и лета многие задумываются о загородном доме, который ассоциируется с зеленью и свежим воздухом. Вот только не все до конца представляют, с чем им придется столкнуться на самом деле. Сайт «РИА Недвижимость» узнал, к чему нужно подготовиться будущему владельцу фазенды.

Покупаем готовенькое

Если покупатель выбирает готовый дом, в качестве бонуса он получает экономию самого главного ресурса — времени. Именно поэтому один из самых популярных объектов для покупки в последнее время — это готовый дом, в который нужно только привезти личные вещи, говорит руководитель офиса «На Фрунзенской» «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Ольга Тихонова.

За 7-10 миллионов рублей на расстоянии до 20 километров от МКАД можно приобрести загородный дом практически на любой состав семьи и на любом направлении, утверждает ведущий аналитик портала ЦИАН Александр Пыпин . «Однако преимущественно это будут дома в частном секторе, деревнях — за пределами организованных коттеджных поселков», — уточняет он.

На удаленности 60-100 километров от МКАД за ту же сумму можно уже приобрести дом площадью 160 квадратных метров в хорошо организованном коттеджном поселке класса «эконом+» и даже бизнес-класса с отделкой под ключ и 10 сотками земли, отмечает руководитель департамента развития загородных проектов компании «Дачный альянс девелопмент» Иван Журавлев.

Почем коммуналка для народа

Владельцу коттеджа нужно быть готовым к тому, что оплата «коммуналки» в городе и за городом отличаются.

Так, если дом находится в СНТ, то собственник платит членские взносы. Тем же, у кого дом расположен просто в деревне, платежей за услуги поддержанию территории в порядке вообще не будет. При наличии собственной скважины нет и платежей за воду. При электрическом отоплении не нужно платить за газ, говорит Пыпин. Но радоваться тут нечему, так как если газа нет, а отопление электрическое, то зимой ежемесячный счет за него может прийти на 10-15 тысяч рублей, предупреждает аналитик ЦИАНа.

Ежемесячные платежи могут оказаться выше или ниже городских в зависимости от того, где именно расположен ваш дом — в деревне, СНТ или в коттеджном поселке. В последнем случае расходы будут зависеть от тарифов, установленных управляющей компанией (УК).

Коммунальные платежи во всех подмосковных поселках составляют порядка 4-5 тысяч рублей ежемесячно — газ, вода, электричество, теплоснабжение (если есть централизованное). А вот эксплуатационные платежи, куда входит охрана, благоустройство, ремонт дорог, очистка от снега, вывоз мусора, могут варьироваться от 2-3 тысяч рублей в месяц до 9-12 тысяч с каждого дома, поясняет управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов.

Отдельно следует разобраться с водоснабжением. Довольно часто в загородных домах имеется собственная скважина, за которую, по факту, платить придется ровно один раз — при ее бурении и установке оборудования. Однако возможны и другие варианты: централизованный водопровод, поселковый водопровод из общей скважины или просто предоставление «технической» воды в летний период (так называемый «садовый водопровод»). Если своей скважины нет, то полив участка при наличии собственного огорода обойдется 1,5-3 тысячи рублей ежемесячно в летнее время, подсчитал Менжунов. Зимой общий объем потраченной воды снижается, но при этом возрастают расходы на отопление. Окончательная стоимость водоснабжения зависит от того, есть ли в доме индивидуальный счетчик.

Существует нюанс: если собственник участка не установил индивидуальный счетчик, то по закону квитанции за услуги полива управляющая компания может выставить только в случае, если собственник сам известил водоснабжающую организацию о поливе огорода через кран в доме или колонку, объясняет Менжунов. «Если договора нет, то за полив участка по закону можно не платить. Однако этот момент до сих пор остается предметом споров и конфликтов между жильцами и УК», — отмечает он. При наличии счетчика платить придется просто по показателям расходов.

Капремонт дома

Капремонт в частном доме несколько отличается от того, что привычно городскому жителю. Вся ответственность за состояние дома лежит на собственнике, он же принимает решение о необходимости ремонта. Это означает, что, во-первых, сборы за капремонт в его случае отсутствуют, а во-вторых, ремонт можно производить не по графику, а по мере необходимости — как капитальный, так и профилактические работы, направленные на содержание дома в нормальном состоянии.

Чтобы не доводить все главные системы дома до плачевного состояния, необходимо примерно раз в год вызывать мастера для проверки, рекомендует Менжунов. Например, по весне обычно проводится профилактика газового котла, которая стоит примерно 6-8 тысяч рублей.

Стоимость замены любой из основных инженерных систем составит от 100 до 200 тысяч рублей, говорит он. Так, установка септика с учетом стоимости материалов и работы обойдется в 120-150 тысяч рублей. Система отопления с газовым котлом стоит порядка 150-180 тысяч рублей.

Земля обетованная

За город едут обычно, чтобы быть «ближе к природе», но за «природу» на собственном участке тоже придется платить.

Так, все помнят снегопады в начале февраля в Москве , когда за одни выходные выпала месячная норма осадков. Тогда власти города в буквальном смысле разгребали его последствия больше недели. Живя в частном доме, все придется делать самому. Впрочем, Менжунов добавляет, что зимой чаще всего нужно просто расчистить дорожку к дому.

Другой вопрос — расчистка непосредственно самой подъездной дороги к поселку и дому. Если это единичный выезд снегоуборочной техники, за одну смену берут от 6 до 15 тысяч рублей, в зависимости от модели и мощности трактора. Обычно управляющая компания заключает договор на оказание услуг, поэтому каждый заказ обходится дешевле, добавляет он.

Летом собственник останется один на один с несколькими сотками земли, на которых даже вырастить траву — целая наука. Настоящий газон, например, придется регулярно подстригать — самому или с привлечением специалистов. Помимо газона на участке можно высадить также плодовые кустарники и деревья. Саженцы груш и яблонь можно найти по цене от 330 рублей.

Альтернативой им может стать сирень. «Идеальный вариант для новичков — сирень из немецких питомников, где выращивают самые популярные российские сорта, такие как „Красавица Москвы“, „Лебедушка“, „Капитан Гастелло“, » Полина Осипенко ". Они прекрасно приживаются в наших широтах и радуют богатым цветением", — говорит эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи OBI Татьяна Чаброва. Один саженец стоит порядка 300 рублей, на метр высадки потребуется 2-3 растения, что зависит от их возраста.

В целом же затраты обустройство сада будут напрямую зависеть от готовности собственника вкладываться в них.

Инфраструктура с выездом

Оборотной стороной тишины и экологичности загородной жизни может стать отсутствие многих из тех инфраструктурных объектов, к которым мы привыкаем в городе. Этот фактор напрямую зависит от расположения дома, но не всегда сказывается на стоимости. Так, некоторые деревни или классические «стародачные места» могут быть обеспечены всем необходимым от больницы до кинотеатра, а благоустроенный поселок бизнес-класса — располагаться в «медвежьем углу», вдали от больниц и магазинов.

"Далеко не в каждом поселке есть школа или детский сад, и не все жители пользуются их услугами. В подавляющем большинстве случаев сады и школы внутри коттеджных поселков работают на коммерческой основе", — предупреждает Тихонова.

Эта проблема решается с помощью автомобиля, добавляет Пыпин. «В случае если все взрослые члены умеют водить автомобиль и в семье хотя бы два автомобиля, то вопрос с инфраструктурой остро не стоит. „В радиусе 30 минут езды на автомобиле в ближайшем Подмосковье обязательно окажется 5-6 школ — от престижных платных до обычных сельских“, — говорит он. Аналогичная ситуация с магазинами, гипермаркетами, аптеками, местами отдыха, платной рыбалкой, спортивными объектами и секциями, домами культуры — они доступны при наличии автомобиля. „Дома лучше брать в коттеджных поселках около муниципальных центров“, — добавляет Журавлев. Это нужно учитывать еще на стадии выбора дома, особенно если вы выбираете его для пожилых родственников. Оцените, на каком удалении расположены базы экстренных служб, в каком состоянии дороги, велик ли трафик. Время прибытия полиции или скорой помощи можно узнать, поговорив с местными жителями.

Так что желающим переехать за город нужно понимать, что загородный дом — это в первую очередь определенный образ жизни, который подходит далеко не каждому, резюмирует Менжунов.