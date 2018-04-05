Ещё
Седан проекта «Кортеж» показали после краш-тестов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Седан проекта «Кортеж» показали после краш-тестов 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
В свободном доступе оказались фотографии представительского седана ЕМП-4123 после краш-тестов, которые проводились Научным автомоторным институтом (НАМИ). Автомобиль разрабатывается в рамках проекта «Кортеж», также известного под названием «Единая модульная платформа».
Информацию об испытания и фотографии роскошного представительского седана опубликовало отечественное издание «Авторевю». Как отмечает отечественная газета, седан, носящий индекс ЕМП-4123, проверяли по правилам безопасности EuroNCAP, которые вступили в силу в 2018 году. Перед разработчиками стояла задача набрать пять звёзд из пяти возможных.
Новость в режиме обновления!
LiveCars.Ru: последние новости
Альянс Renault-Nissan преобразуют в один концерн В России вырастут цены на бензин Новый Mitsubishi Outlander построят на платформе Renault-Nissan
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма115
В Подмосковье обвалились цены на дачи44
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова86
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции222
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством46
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение