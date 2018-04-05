Седан проекта «Кортеж» показали после краш-тестов

В свободном доступе оказались фотографии представительского седана ЕМП-4123 после краш-тестов, которые проводились Научным автомоторным институтом (НАМИ). Автомобиль разрабатывается в рамках проекта «Кортеж», также известного под названием «Единая модульная платформа».

Информацию об испытания и фотографии роскошного представительского седана опубликовало отечественное издание «Авторевю» . Как отмечает отечественная газета, седан, носящий индекс ЕМП-4123, проверяли по правилам безопасности EuroNCAP, которые вступили в силу в 2018 году. Перед разработчиками стояла задача набрать пять звёзд из пяти возможных.

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