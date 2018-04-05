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Очередной скандал в городском совете Красноярска
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Очередной скандал в городском совете Красноярска 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Уголовное дело против Аркадия Волкова возбуждено по подозрению в получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство, в крупном размере. По версии следствия, Волков создав имиджевый проект «Машина добрых дел», оказывал помощь малоимущим. Работы проводились слесарем-сантехником, электриком, и оператором. С целью оплаты труда депутат в феврале 2016 года попросил заместителя генерального директора ООО «КрасТЭК» трудоустроить в организацию этих сотрудников. Взамен он пообещал общее покровительство, а в случае отказа «обещал создавать препятствия в деятельности предприятия, которые выражались бы в организации проверок контрольно-надзорными органами на основании депутатских запросов», сообщает сайт Следственного комитета.
Трудоустройство состоялось и за год с марта 2016-го по март 2017 года троим лицам из финансовых средств ООО «КрасТЭК» было выплачено более 430 тысяч рублей. В июне 2016 года на рабочем совещании Аркадий Волков, исполняя свои обязательства по общему покровительству деятельности ООО «КрасТЭК», при обсуждении вопроса «О проекте схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года» выступил инициатором защиты интересов ООО «КрасТЭК» в части внесения изменений в указанный проект, позволяющий не исключать из схемы теплоснабжения города Красноярска одну из котельных ООО «КрасТЭК», которую в соответствии с проектом планировалось закрыть.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается опрос об избрании ему меры пресечения.
АиФ Красноярск: последние новости
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