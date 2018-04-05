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Первые взрывные работы на льду пройдут в Холмогорском районе
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Первые взрывные работы на льду пройдут в Холмогорском районе 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Начало ледохода в Поморье ожидается 3–5 мая. Сложности могут возникнуть в Холмогорском и Красноборском районах. Первые взрывные работы планируются начать у деревни Печки Холмогорского района уже завтра, 6 апреля.
— Мы внедряем новую систему по проведению взрывных работ. С помощью сведений гидрологов определяются точки проведения закладок. Мы намечаем их с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет нам более эффективно и быстро работать, — сказал руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Алексей Уваров.
Как уточнили в региональном МЧС, ледоколы выйдут на Двину не раньше 20–25 апреля. «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» пройдут по всем рукавам Двины, уделяя особое внимание Маймаксанскому и Никольскому — через них идет основной поток льда.
По информации заместителя министра АПК и торговли Елены Говоровой, во всех муниципальных образованиях области созданы резервы продовольственных товаров по основным позициям. Органами местного самоуправления подготовлено к работе 87 пунктов временного размещения.
— Сейчас доставка продовольствия и товаров первой необходимости осуществляется в рабочем режиме. Вопрос находится на постоянном контроле Министерства, при этом мы учитываем сроки ограничений грузоподъёмности переправ и их закрытия, — отметила Елена Говорова.
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