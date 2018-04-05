Первые взрывные работы на льду пройдут в Холмогорском районе

Начало ледохода в Поморье ожидается 3–5 мая. Сложности могут возникнуть в Холмогорском и Красноборском районах. Первые взрывные работы планируются начать у деревни Печки Холмогорского района уже завтра, 6 апреля.

— Мы внедряем новую систему по проведению взрывных работ. С помощью сведений гидрологов определяются точки проведения закладок. Мы намечаем их с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет нам более эффективно и быстро работать, — сказал руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Алексей Уваров

Как уточнили в региональном МЧС , ледоколы выйдут на Двину не раньше 20–25 апреля. «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» пройдут по всем рукавам Двины, уделяя особое внимание Маймаксанскому и Никольскому — через них идет основной поток льда.

По информации заместителя министра АПК и торговли Елены Говоровой, во всех муниципальных образованиях области созданы резервы продовольственных товаров по основным позициям. Органами местного самоуправления подготовлено к работе 87 пунктов временного размещения.

— Сейчас доставка продовольствия и товаров первой необходимости осуществляется в рабочем режиме. Вопрос находится на постоянном контроле Министерства, при этом мы учитываем сроки ограничений грузоподъёмности переправ и их закрытия, — отметила Елена Говорова.