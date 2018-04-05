Что делать: МЧС РТ распространило памятку на случай паводка 

МЧС РТ распространило памятку для жителей Татарстана на случай подтопления дворовых территорий. В инструкции несколько разделов, в том числе, спасатели говорят о правилах эвакуации, сборе вещей и продуктов питания и действиях при внезапном затоплении. В случае угрозы возникновения подтопления вам следует: Убедиться, что погашен огонь в печи, а также отключить электричество, газ и воду. Перенести ценные вещи и мебель на чердак или верхние этажи дома. Выпустить домашних животных из дома, дав им возможность покинуть зону подтопления. Позаботиться о предметах, способных уплыть при подтоплении — о дровах, например. Перенесите все также на верхние этажи или чердак. Если вы проживаете в опасной зоне, следует заранее подготовиться к эвакуации: Соберите документы, теплые вещи, запасы еды и воды на три дня. Проверьте домашнюю аптечку. Найдите фонарик, батарейки к нему или возьмите свечки со спичками или зажигалкой. Подготовьте мобильный телефон и проверьте, заряжен ли он. Эвакуируясь из дома, убедитесь, что отключены газ и свет. Отдельные правила существуют и на случае, если вы опоздали на эвакуацию. Подавайте сигналы, не паникуйте, принимайте меры к собственному спасению, помогайте близким. В МЧС заверяют, что помощь придет обязательно. Наконец, в случае внезапного паводка: Сохраняйте спокойствие. Соберите вещи, документы, лекарства. Постарайтесь оказать помощь детям, пенсионерам, инвалидам. Они будут эвакуированы первыми. Поднимитесь на верхние этажи или на чердак в ожидании помощи. Если вы оказались в воде, избавьтесь от тяжелой одежды и обуви. Ищите предметы, за которые можно ухватиться. Вернувшись домой после подтопления, проверьте фундамент. Возможно, он был подмыт, и возникла угроза обрушения здания. Весь перечень правил доступен на сайте МЧС РТ.