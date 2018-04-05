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Сборная России поздравила Кудряшова с 31-летием
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Сборная России поздравила Кудряшова с 31-летием 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Сборная России в Твиттере поздравила с днем рождения защитника «Рубина» и национальной команды Федора Кудряшова. Сегодня, 5 апреля, игроку обороны исполняется 31 год.
"Поздравляем защитника сборной России Федора Кудряшова с днем рождения! Счастья, здоровья, улыбок, удачи и всего самого хорошего!", — говорится в сообщении.
Напомним, Кудряшов выступает за сборную с лета 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах, в том числе в трех на Кубке конфедераций.
🎂 | Поздравляем защитника @TeamRussia Федора Кудряшова с Днем рождения! Счастья, здоровья, улыбок, удачи и всего самого хорошего! 🎉🎈🎁 pic.twitter.com/hTRClSE0xe
— Сборная России (@TeamRussia) 5 апреля 2018 г.
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