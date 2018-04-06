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В базу МАГАТЭ внесли данные о начале строительства АЭС «Аккую»
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В базу МАГАТЭ внесли данные о начале строительства АЭС «Аккую» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Информация о начале строительства с участием России энергоблока №1 АЭС «Аккую» в Турции внесена в базу данных PRIS Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), содержащую сведения об атомных энергетических реакторах и энергоблоках во всем мире.
Согласно базе данных PRIS, сейчас в мире действуют 450 и строится 56 атомных энергоблоков.
Строительство блока №1 АЭС «Аккую» началось во вторник. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.
"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.
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