В базу МАГАТЭ внесли данные о начале строительства АЭС «Аккую»

Согласно базе данных PRIS, сейчас в мире действуют 450 и строится 56 атомных энергоблоков.

Строительство блока №1 АЭС «Аккую» началось во вторник. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.