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Правила космического движения решили создать в России
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Правила космического движения решили создать в России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш будет создавать технологии управления крупными орбитальными группировками с учетом фактора космического мусора.
Такое решение было принято на заседании экспертной комиссии Совета РАН по космосу.
«В сложившейся ситуации, по аналогии с регулированием воздушного и дорожного движения, появляется необходимость разработки правил управления космическим движением. Введение технологии управления космическим движением требует совершенствования целого ряда технических и нормативно-правовых аспектов», — передает РИА «Новости» решение экспертной комиссии. Разработка технологий управления космическим движением должна вестись на базе ЦНИИмаш, имеющего достаточный научно-технический задел в этой области. Для выполнения задачи также будут привлечены РАН, Роскосмос и МИД.
Специалисты внешнеполитического ведомства, в частности, должны помочь согласовать вопросы работы российской платформы с международными партнерами. Инициатива разработки технологий управления крупными группировками спутников принадлежит самому ЦНИИмаш, ведущего работы по обоснованию технологий управления космическим движением.
Речь идет о центре ситуационного анализа и координации планирования, автоматизированной системе предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, а также центрах управления спутниками научно-социального и экономического назначения.
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