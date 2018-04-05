Правила космического движения решили создать в России

Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш будет создавать технологии управления крупными орбитальными группировками с учетом фактора космического мусора.

Такое решение было принято на заседании экспертной комиссии Совета РАН по космосу.

«В сложившейся ситуации, по аналогии с регулированием воздушного и дорожного движения, появляется необходимость разработки правил управления космическим движением. Введение технологии управления космическим движением требует совершенствования целого ряда технических и нормативно-правовых аспектов», — передает РИА «Новости» решение экспертной комиссии. Разработка технологий управления космическим движением должна вестись на базе ЦНИИмаш, имеющего достаточный научно-технический задел в этой области. Для выполнения задачи также будут привлечены РАН, Роскосмос и МИД

Специалисты внешнеполитического ведомства, в частности, должны помочь согласовать вопросы работы российской платформы с международными партнерами. Инициатива разработки технологий управления крупными группировками спутников принадлежит самому ЦНИИмаш, ведущего работы по обоснованию технологий управления космическим движением.

Речь идет о центре ситуационного анализа и координации планирования, автоматизированной системе предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, а также центрах управления спутниками научно-социального и экономического назначения.