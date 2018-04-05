Год Бречалова: богатый папа, бедный папа

При Александре Волкове активно велось строительство, при Александре Соловьёве акцент сместился на дороги. Не стал исключением и Александр Бречалов , который долгое время являлся президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». О необходимости поддерживать и стимулировать развитие малого бизнеса в России говорилось давно и на всех уровнях. Кое-что даже делалось, но большая часть предпринимателей ничего об этом не знала. Так что же удалось изменить Александру Бречалову и его команде за год работы?

Дешёвые деньги

Основным драйвером развития бизнеса во все времена выступали деньги. Глава Удмуртии и его команда активизировали работу со всеми федеральными институтами, занимающимися поддержкой предпринимателей.

В динамике размер кредитования бизнесменов республики выглядит следующим образом:

Корпорация МСП Привлечено льготных кредитов:

2016 год — 88 млн рублей;

2017 год — 183, 6 млн рублей;

2018 год — предварительное одобрение получили проекты на 841,5 млн рублей. Компании малого бизнеса кредитуются под 9,4%, среднего — 8,3%. Возможный размер кредита — от 10 млн рублей до 1 млрд рублей.

Привлечено льготных кредитов:

2016 год — 62 млн рублей;

2017 год — 135 млн рублей;

2018 год — уже привлечено — 323 млн рублей, причём ставки поражают воображение даже опытных предпринимателей. Так, ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» получил льготный заем от Фонда развития промышленности под 1% в первые три года и 5% на оставшиеся два года. Сумма кредита составляет 75 млн рублей.

Изменения коснулись и работы республиканского фонда поддержки малого предпринимательства. Как заявил первый вице-премьер Александр Свинин в марте 2018 года: «Что касается внутренних ресурсов, мы работаем над повышением эффективности их использования, доступности. В нашей микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства мы перестроили все бизнес-процессы. Сроки рассмотрения заявок и выдачи займов предпринимателям Удмуртии снизились в 5 раз. В течение первого полугодия введем онлайн заявку на займ».

Командой Удмуртии была проведена масштабная работа и с федеральными банками.

Помочь удмуртским предпринимателям с дешёвыми кредитами уже согласились ВТБ24 , Восточный Банк и МСП Банк . Причём в случае с Восточным — речь не только о займах под 5-6%. «Малый бизнес мы будем привлекать качеством услуг. Самое главное, что нужно индивидуальному предпринимателю, — прийти в одно место и сразу получить все: зарегистрировать предприятие, получить необходимый банковский сервис, зарплатный проект, все что угодно. Мы хотим, чтобы человек пришел в одно место и получил все виды услуг. Поэтому в отделениях будем открывать многофункциональные центры, в которых будем предлагать как все виды государственных услуг, так и банковские услуги. Мы будем стараться, чтобы люди слишком много времени в банках не проводили. Самый лучший банк — банк, который не видно. Мы постараемся стать таким», — рассказал председатель правления банка Дмитрий Левин

Нематериальная поддержка

Всё началось с форума #СделановУдмуртии, который ставил перед собой цели и задачи определить состояние и повлиять на развитие предпринимательского сообщества в Удмуртской Республике, обсудить существующие проблемы в становлении и развитии бизнес-процессов, найти возможные пути их решения, а также дать возможность лучшим предпринимательским практикам Удмуртии выйти на новые региональные и международные рынки.

По итогам форума Александр Бречалов сделал заявление, которое по сути определило дальнейшую политику руководства республики по отношению к бизнесу: «Предприниматель всегда должен рассчитывать на самого себя, это мой принцип, государство должно, главное, не мешать и создавать условия. Я противник прямой финансовой помощи бизнесу. Я считаю, что мы должны сделать акцент на сокращении процедур — от лицензирования, аккредитации до получения разрешения на строительство, а также на предоставлении выхода на новые рынки, в том числе международные. Я категорически против, чтобы бизнес по любой возникающей проблеме срывал трубки чиновникам, и мы даже вопросы благотворительности и меценатства будем обсуждать в рамках каких-то совместных социальных проектов».

С этого момента для предпринимателей начали создавать условия и проводить различные мероприятия:

— 17 июля 2017 года В Удмуртии создали общественный совет по развитию предпринимательства. Совет является совещательным консультативным органом, который должен обеспечивать взаимодействие субъектов предпринимательства и общественных объединений предпринимателей по выработке предложений и реализации мер в целях поддержки и развития данной сферы

— 1 августа 2017 года прошла презентация карты инвестиционных возможностей Удмуртии. Посетивший событие первый зампред правительства России Игорь Шувалов поделился впечатлениями: «Хочется кого-нибудь за руку привести и сказать: инвестируйте в Удмуртию. Видно, что все это не просто так, это плод серьезной работы. Действительно, регион очень важен, сильный регион России. Необходимо, чтобы вся возможность республики была реализована, и люди почувствовали, что их жизнь действительно становится лучше».

— 16-17 октября 2017 состоялся визит в Удмуртию представителей ОАО «РЖД» , по итогам визита представлена презентация производимой в регионе продукции для нужд РЖД;

— 7 ноября 2017 года прошел форум поставщиков атомной промышленности «Атомэкс регион 2017», на котором предприятия смогли ознакомиться с особенностями системы закупок Госкорпорации «Росатом»

— 21 ноября в Ижевске презентовали календарь событийного туризма Удмуртии. Гостям, туроператорам и потенциальным инвесторам, представили основные мероприятия, которые проведут на территории региона в 2018 году;

— 28 ноября 2017 года в Удмуртии продлили налоговые каникулы для начинающих предпринимателей до 1 января 2021 года. Как рассказал и.о. министра экономики Удмуртской Республики Михаил Зайцев , действие закона, предусматривавшего нулевую ставку для выбравших патентную или упрощенную системы налогообложения, заканчивалось 1 января 2018 года.

— 26 декабря 2017 года зарегистрировано АО «Корпорация развития Удмуртской Республики». Комментируя своё назначение на пост руководителя общества Дмитрий Генералов рассказал: «Корпорация должна стать единым окном для предпринимателей на территории Удмуртии и дать возможность оперативно получить необходимый вид поддержки: от консультационной до финансовой»;

— 27 декабря 2017 года Александр Свинин рассказал журналистам, что «Сделано в Удмуртии» станет зарегистрированным товарным знаком. Он также заявил, что для обладателей этого знака будет разработана определённая система преференций и мер господдержки, например, стойки и места на полках в магазинах. Кроме того, первый вице-премьер сказал, что республиканский фонд поддержки предпринимательства будет давать под сниженную процентную ставку займы обладателям знака «Сделано в Удмуртии».

— 1-2 февраля 2018 года состоялся визит в Удмуртскую Республику делегации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» во главе с президентом Юрием Слюсарем . По итогам переговоров предприятия республики, которые принимали участие, разработали дорожные карты по развитию кооперации с ПАО «ОАК»;

— 13-14 марта 2018 года впервые с момента своего появления в 2011 году до Удмуртии добрался Стартап Тур. Помимо образовательной части с участием ведущих федеральных спикеров, в ходе мероприятия прошёл конкурс на лучший проект в области технологического предпринимательства. Каждый заявившийся участник мог представить свои разработки и получить компетентный отзыв о них, включающий детальный анализ его сильных и слабых сторон от экспертов фонда «Сколково» , известных предпринимателей, венчурных инвесторов, менторов и бизнес-ангелов. Лучшие проекты ижевского этапа получили путевку в полуфинал конференции для технологических предпринимателей Startup Village;

— 3-4 апреля в Удмуртии работала команда ПАО «КАМАЗ» . Специалисты компании ознакомились с деятельностью предприятий Удмуртии и приняли участие в конференции «День поставщика ПАО „КАМАЗ“ 4 апреля, где рассказали о порядке производственных и непроизводственных закупок.

Такая активность руководства республики побудила местных предпринимателей и самих включиться в эти процессы. Так, Василию Мунтяну пришла в голову идея провести форум „БизнесЛайфхаки“, на котором успешные бизнесмены могли бы поделиться своим опытом. Мероприятие прошло с успехом и собрало полные залы. О своей работе рассказали Андрей Гейко (»Хлебница»), Василий Мунтян («Рубашка на заказ»), Иван Клабуков («Hudway»), Сергей Кудров («Оптима»), Константин Сунцов («Прядки в порядке») и другие известные в Удмуртии предприниматели. От правительства республики в форуме приняли участие и.о. вице-премьера Удмуртии Александр Свинин и замминистра экономики Удмуртии Михаил Тумин.

ТОСЭР

Для всех, кто хочет начать бизнес с нуля, — идеальный вариант сделать это на территории с особым экономическим статусом и сниженными налогами. В России такими местами стали ТОСЭРы, а первым моногородом Удмуртии, получившим такой статус, — Сарапул . Среди главных преимуществ Сарапула как территории опережающего развития для инвестора — снижение налогов.

Если в обычных условиях предприниматель платит в федеральный бюджет 3% от прибыли, то в этом случает ставка в первые пять лет будет 0%. Налоги в местный бюджет — не более 5% (первые 5 лет с момента первой прибыли) и менее 10% в течение последующих 6-10 лет. Обычная ставка составляет 17%. Инвестор не платит налог на землю и имущество. Величина налога по этим блокам в обычных условиях — 1,5% и 2,2% соответственно. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды России — 7,6% (10 лет с момента получения статуса ТОСЭР) вместо 30%.

В начале 2017 года ни один из городов Удмуртии не мог претендовать на статус территории опережающего социально-экономического развития. Об этом, отвечая на вопросы журналистов 7 октября 2017 года, рассказал сам глава Удмуртской Республики. По его словам, качество подготовки заявок у Сарапула, Воткинска и Глазова было довольно низким.

С приходом Александра Бречалова и его команды удалось правильно заполнить документы и получить статус ТОСЭР для Сарапула. На момент одобрения заявки говорилось о соглашениях по реализации инвестиционных проектов с 17 потенциальными резидентами ТОСЭР, создании свыше 800 новых рабочих мест и привлечении свыше 3 млрд рублей инвестиций.

Однако, пока процесс не встал на поток, всё происходит не слишком быстро. На данный момент одобрены и реализуются только две заявки первых резидентов ТОСЭР Сарапул: ООО «СП „Техника“ (»Производство частей приборов для измерения» 5,45 млн инвестиций, 61 раб. место) и ООО «КомАР» («Производство стекловолокна и композитных изделий» 300 млн инвестиций, 150 рабочих мест).

В декабре 2017 года пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики сообщила, что регион подготовил заявку на получение статуса ТОСЭР для Воткинска.

В это же время документы Глазова уже находились на рассмотрении в Минэкономики России. На момент отправки предыдущей заявки северной столицы Удмуртии в 2016 году, в рамках проекта планировалось создать 16 новых производств и привлечь инвестиций на сумму более 10 млрд рублей. Это должно было позволить создать минимум 1,4 тыс. новых рабочих мест и подтолкнуть развитие высокотехнологичных производств.

Новая заявка проработана более тщательно, и, возможно, поэтому оказалась несколько скромнее. В текущий документ Глазов включил более 10 производств, которые касаются деревообработки, обработки льна, выпуска электрооборудования для высокоскоростных магистралей РЖД, и другое. Реализация всех заявленных проектов должна привлечь 7 млрд рублей инвестиций и создать около 2,5 тысяч новых рабочих мест.

Глава республики Александр Бречалов отметил, что в Глазове есть огромные перспективы в сфере лесопереработки. «Я полностью поддерживаю главу города, который вышел с инициативой создать промышленный кластер — от грубой до конечной переработки леса. Это хорошая перспектива, и будем всеми силами поддерживать этот проект, и не только через механизмы фонда развития моногородов, у нас есть и республиканские возможности», — заявил руководитель региона.

По последней информации, заявка Глазова должна отправиться на рассмотрение комиссии по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территориях моногородов до 15 апреля, заявка Воткинска пока находится в стадии проработки.

Миграция как лакмус?

Все вышеописанное похоже смогло повысить привлекательность региона для бизнеса. По итогам 2017 года из республики эмигрировали 283 предпринимателя, а иммигрировали 362. Положительная миграция предпринимателей в Удмуртии наблюдается впервые за несколько лет (например, в 2016 году миграция была отрицательная — «уехало» на 99 предпринимателей больше, чем «приехало»).