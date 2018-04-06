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Памятный знак-указатель у форта № 5 обновят
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Памятный знак-указатель у форта № 5 обновят 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Работы по обновлению памятного знака-указателя возле форта № 5 уже стартовали. Этим на безвозмездной основе занимаются сотрудники Росгвардии и ГТРК «Калининград».
Знак долгое время находился в плачевном состоянии. Сегодня с него сняли старый слой краски и провели сварочные работы. Помимо этого приведут в порядок прилегающую территорию. В пятницу к этим работам присоединятся школьники-кадеты. К участию в акции приглашаются и неравнодушные калининградцы.
Все работы по благоустройству намерены завершить к памятной дате 73-й годовщине штурма Кёнигсберга.
Николай Соколов, начальник пресс-службы управления Росгвардии по Калининградской области:
— Звезда данного памятника является латунной. Она была покрашена, много слоёв краски на ней было. Но когда мы её начали сдирать, там показался жёлтый металл. Поэтому очень дорогой памятник, очень красивый памятник. Приглашаем всех горожан принять участие в данном мероприятии. Приезжайте прямо сюда с вёдрами, с граблями, метёлками.
Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»:
— Сердце болит от того, что не очень за ним ухаживают. Как выяснилось, он никому не принадлежит. Поэтому мы просто решили взять и за свои деньги, скинуться с ребятами с ГТРК и Росгвардии, и просто сделать хорошее дело.
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