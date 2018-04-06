Свидетелей по уголовным делам будут допрашивать по видеосвязи

«Следователь вправе допросить свидетеля посредством видеоконференцсвязи при невозможности личного участия свидетеля в производстве по уголовному делу», — говорится в поправках к Уголовно-процессуальному кодексу России

Отмечается, что допрос по видеосвязи будет производиться на основании постановления следователя. Организовывать дистанционный допрос будет следственный орган или орган дознания по месту нахождения свидетеля. При этом процедура должна будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к традиционному допросу по УПК.

«Предлагаемая норма позволяет следователю лично допросить свидетеля, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда свидетеля на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела, что также удобно и для самих свидетелей», — отметил Кутепов в пояснительной записке к своему законопроекту.

Свою инициативу сенатор ранее направил на согласование в Правительство. Кабмин документ концептуально поддержал, но высказал ряд замечаний. В частности, чиновники отметили, что в финансово-экономическом обосновании Кутепов заявил, что законопроект не повлечёт дополнительных расходов бюджета.

«Вместе с тем реализация законопроекта может привести к значительному увеличению дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета на обеспечение технической возможности осуществления данного вида связи, приобретение необходимого оборудования и его обслуживание», — говорится в отзыве Правительства.