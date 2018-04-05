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День открытых дверей состоялся в университете имени Пирогова
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День открытых дверей состоялся в университете имени Пирогова 

Обручевский меридиан 36 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
С университетом Обручевского района пришли познакомиться будущие абитуриенты психолого-социального и стоматологического факультетов.
В рамках дня открытых дверей для ребят и их родителей была организована встреча с деканами: доцентом Наилей Николаевной Снежковой и профессором Натальей Михайловной Хелминской, ответственным секретарем приемной комиссии Надеждой Александровной Быловой, проректором по учебной работе Андреем Ивановичем Коробко, начальником управления довузовской подготовки Анной Дмитриевной Дьяконовой.
Перед абитуриентами выступила декан психолого-социального факультета Н. Н. Снежкова. «Клиническая психология и социальная работа — это не врачебные специальности, — подчеркнула Наиля Николаевна, — но здоровье человека является состоянием не только физического, но и душевного и социального благополучия». Декан стоматологического факультета Н. М. Хелминская добавила: «Для нас важно не только сформировать у будущего врача клиническое мышление, но и вооружить его практическими навыками, — подчеркнула Наталья Михайловна. — А также неотъемлемой частью нашей работы является воспитание молодого поколения в духе патриотизма и здорового образа жизни».
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