Нас обманывали чернокожий, женщина, а теперь и 17-летний парень

Канал Investigation Discovery снова запустил свой проект, в котором рассказываются истории реальных преступлений. Я посмотрел два выпуска, и в них обоих речь шла об одиноких женщинах, в дом которых вломились преступники. В обоих случаях лучшее, что смогли сделать эти женщины, это схватить свои телефоны, запереться в ванных и набрать номер 911. Я всем сердцем хотел бы помочь этим напуганным, беззащитным женщинам. Если бы у них было огнестрельное оружие, это могло бы существенно повысить их шансы на спасение.

К несчастью, в обоих случаях преступники добрались до своих жертв. Пока женщина кричала, плакала и умоляла не убивать ее, грабитель приставил пистолет к ее голове и спустил курок. Во второй истории грабитель выстрелил в женщину 10 раз. Она выжила и до сих пор не устает благодарить Бога за свое чудесное спасение.

В обоих случаях у этих женщин мог бы быть шанс на спасение, если бы у них было оружие. Я спросил себя, почему американское левое крыло так страстно желает, чтобы такие женщины были безоружными, беззащитными и во власти жестоких преступников. Поскольку левые называют себя защитниками женщин, их стремление лишить женщин оружия не вписывается ни в какие логические рамки. Тем не менее, разоружить всех законопослушных американских граждан — это именно то, чего они пытаются добиться, проводя кампании по демонизации Национальной стрелковой ассоциации и владельцев оружия.

Сограждане-американцы, лефтисты видят в вас марионеток. Ваши жизни — это всего лишь инструменты для реализации их программ, противоречащих божественным заповедям, принципу свободы и американским ценностям. Лефтисты готовы пожертвовать вашим благосостоянием, вашими интересами и вашими жизнями, чтобы воплотить в реальность свои идеи и программы. Именно поэтому лефтисты используют все, что происходит в нашей жизни — каждую аварию, каждое трагическое событие и даже погоду — чтобы приблизиться к своей цели.

После стрельбы в средней школе во Флориде безумный бывший судья Джон Пол Стивенс (John Paul Stevens) и другие левые психи призвали к отмене Второй поправки, закрепившей право на ношение оружия.

Лефтисты также наводняют соцсети ложью. Вторя тем СМИ, которые распространяют фейковые новости, одна моя родственница разразилась целой тирадой по поводу того, что для охоты и для защиты собственного дома вовсе не обязательно иметь боевое оружие. Она убеждена, что нынешние законы позволяют всяким психопатам покупать пулеметы (это боевое оружие). Но обычные граждане не могут просто прийти и купить пулемет. Используя полуавтоматическую винтовку AR-15, которую лефтисты так ненавидят, нужно каждый раз нажимать на курок, чтобы сделать один выстрел. AR-15 — это не пулемет, и эта винтовка спасла немало жизней домовладельцев.

Женщины применяют огнестрельное оружие, чтобы защитить себя от сексуального насилия, примерно 200 тысяч раз в год. Огнестрельное оружие используется для спасения жизни в 80 раз чаще, чем для убийства. Из 2 581 268 инцидентов с применением огнестрельного оружия 2 549 596 случаев — это самозащита. Всего 31 тысяча случаев — это нападение. В Америке владельцы оружия убивают 1,5 тысячи преступников в год. Полиция ежегодно убивает 600 преступников.

«Боевое оружие» — это термин, приобретший политическую окраску, который убежденные противники оружия используют, чтобы убедить людей, что плохие парни на законных основаниях покупают пулеметы. Все, что лефтисты пытаются нам навязать, всегда основано на ненависти, нерациональных эмоциях и лжи.

Утверждая, что он вовсе не хочет забрать у нас наше оружие, Обама обманом пытался отменить то право, которое дано нам Второй поправкой. Обама попытался запретить традиционные патроны.

Подобно Терминатору из фильма, лефтисты никогда не прекращают своих попыток реализовать свои безумные идеи. Они просто продолжают воздействовать на нас, используя различные подходы и лица.

Лефтисты лгут, говоря нам: «Вы — сумасшедшие, мы вовсе не пытаемся забрать у вас ваше оружие. Мы просто хотим принять другой, более разумный закон об оружии». Их тактика называется инкрементализмом. Постепенно мы прошли путь от специальных помещений для курящих до запрета на электронные сигареты практически везде. Недавно по радио я услышал рекламу нового фильма. Диктор предупредил, что в фильме есть сцены «исторического курения» — как будто сцены людей, курящих внутри зданий, могут нанести какую-то травму зрителям.

Постепенно мы прошли путь от призывов быть терпимее к гомосексуалистам до тюремных сроков для проповедников, увольнений христиан с работы и призывов попробовать гомосексуальные отношения, обращенные к школьникам. Родителям теперь запрещено ограждать своих детей от ЛГБТ-обработки.

Лефтисты убеждены, что массы поверхностны, поэтому они ставят внешность выше характера. Именно поэтому они выбирают своих главных представителей на основании их расы, пола и так далее, чтобы те стали «лицами» наступления лефтистов на американцев традиционных убеждений. Лефтисты использовали Обаму, потому что он — чернокожий. Потом лефтисты попытались использовать Хиллари, потому что она — женщина. Теперь лефтисты используют Дэвида Хогга (David Hogg), чтобы обманывать и запугивать американцев.

Цвет кожи Обамы послужил ему прикрытием для того, чтобы в обход конституции продолжить миссию левых по превращению Америки в социалистически-прогрессивную страну. Сопротивление Обаме было названо расизмом.

Лефтисты полагали, что Хиллари выиграет на президентских выборах и что они смогут использовать ее пол, чтобы продолжить реализацию их программы. Хиллари и другие лефтисты до сих пор убеждены, что причиной их поражения на выборах стало женоненавистничество.

Теперь лефтисты выбрали своим лицом 17-летнего парня. Прячась за спиной Дэвида Хогга, они используют его возраст и статус жертвы в качестве прикрытия, чтобы приблизиться к своей цели, заключающейся в разоружении законопослушных американцев. Хоггу позволяют безнаказанно делать ложные заявления и выдвигать противоречащие конституции нерациональные требования. Лефтисты атакуют со всех сторон, стремясь заставить замолчать и уничтожить любого, кто осмеливается апеллировать к фактам, правде и логике, которые противоречат тирадам Хогга. По мнению лефтистов, несогласие с Хоггом делает вас детоненавистниками и безумными сторонниками идеи владения оружием. Да, друзья, лефтисты высокомерно полагают, что они могут запугать нас и заставить нас подчиниться их нерациональной миссии по разоружению Америки.

Все как обычно: взбесившиеся безумные левые агрессоры нападают на мейнстрим — на этот раз на законопослушных владельцев оружия — изображая себя невинными жертвами агрессии со стороны нас, обычных американцев.