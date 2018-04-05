Через неделю состоится фестиваль «Звезды Русского Радио»

Через неделю, 12 апреля, состоится Большой весенний фестиваль «Звезды Русского Радио», посетители концерта станут участниками прямого эфира и смогут заглянуть за кулисы и пообщаться с артистами напрямую в рамках интерактивного шоу.

Мероприятие состоится в 20:00 в Crocus City Hall. Стоимость билетов варьируется от 1 500 рублей до 7 500 рублей. Трансляцию концерта можно будет не только услышать в радиоэфире, но и посмотреть на видеотрансляциях в социальных сетях.

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