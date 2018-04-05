Через неделю состоится фестиваль «Звезды Русского Радио» 

Через неделю, 12 апреля, состоится Большой весенний фестиваль «Звезды Русского Радио», посетители концерта станут участниками прямого эфира и смогут заглянуть за кулисы и пообщаться с артистами напрямую в рамках интерактивного шоу.
В программе концерта — главные хиты «Русского Радио» в исполнении известных артистов российской эстрады. Среди них — Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Вера Брежнева, Родион Газманов, Слава, Александр Маршал, Непара, Николай Басков, Зара, Митя Фомин, Юлианна Караулова, Градусы, Nyusha, Егор Крид, M.Band, Пицца, Настя Каменских, Банд’Эрос, Ёлка, Artik&Asti, Маша Вебер, ЮрКисс, Жасмин, Ева Польна, Дискотека Авария, Елена Север, Burito, 5sta Family, ВладиМир, Алекс Малиновский, Земляне, Queens и многие другие.
Концерт будут вести Елена Север и Николай Басков. Ведущими шоу радиостанции станут Антон Юрьев, Алексей Сигаев, Макс Орлов, Дмитрий Оленин, Алена Бородина, Алла Довлатова и другие, радующие своими голосами слушателей «Русского Радио».
Мероприятие состоится в 20:00 в Crocus City Hall. Стоимость билетов варьируется от 1 500 рублей до 7 500 рублей. Трансляцию концерта можно будет не только услышать в радиоэфире, но и посмотреть на видеотрансляциях в социальных сетях.
Фото © crocus-hall.ru Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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