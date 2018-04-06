В Алтайском крае под сокращение могут попасть 1500 работников образования

Сокращение штатов образовательных организаций Алтайского края в 2018 году затронет около 1500 педработников. Об этом стало известно на заседании Краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Юрий Абдуллаев, председатель Алтайской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, подверг жесткой критике массовость и характер грядущих сокращений и сказал, что региональная власть ведет себя «аки тать в нощи», то есть действует быстро, тайно и непрозрачно.

«Власть не должна вести себя «аки тать в нощи», любые, а тем более очень непопулярные мероприятия нужно проводить по-человечески, взвешенно, с умом», — подчеркнул эксперт.

Юрий Абдуллаев обратил внимание на пять возмутительных, по его словам, фактов: «кампанейщину» при проведении сокращений (по указке сверху, без экспертной оценки последствий); непрозрачность кампании; отсутствие четких критериев и рекомендаций для увольнения того или иного специалиста; игнорирование специфики отрасли при проведении ее оптимизации.

«Механическое сокращение — просто потому, что мало денег — может привести к непоправимым последствиям и даже беде. Здесь недоглядели, потому что мало штатов, здесь недоубирали, там недокормили или недочистили, тут недоучили. А отвечать за всё — директору и зав.районо, которым приказали: сокращай!», — сказал он.

Абдуллаев ответил, что власти не подумали о судьбе сокращенных педработников в одном из самых сложных с точки зрения доходов населения и закредитованности регионе страны: «Куда пойдут эти массы людей, которым больше будет нечего терять? Кто об этом подумал?».