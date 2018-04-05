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Названа дата рассмотрения апелляции Мисюриной
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Названа дата рассмотрения апелляции Мисюриной 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Московский городской суд рассмотрит 16 апреля законность приговора врачу-гематологу Елены Мисюриной, которую обвиняют во врачебной ошибке, повлекшей смерть пациента, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
"Рассмотрение апелляционных жалоб Мисюриной, ее адвокатов, апелляционного представления на приговор Черемушкинского суда от назначено на 16 апреля на 12:00", — сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
По версии следствия, в июле 2013 года Мисюрина в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве провела пациенту биопсию костного мозга. Врач-гематолог «нарушила методику, тактику и технику выполнения», считают следователи. По их версии, Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, он скончался через несколько дней.
Обвинительный приговор врачу вызвал широкий общественный резонанс, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек.
Ранее сообщалось, что освобожденная Мисюрина пообещала скоро выйти на работу.
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