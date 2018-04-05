Для достройки проблемных домов в Копейске нашли нового инвестора

Достройкой восьми домов в Копейске , работы на которых приостановлены уже много месяцев, займётся новая компания. Об этом сообщил замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль. Прежний застройщик, директор группы компаний «Серебряный ключ» Александр Сребрянский, находится под следствием. Его подозревают в афере с деньгами дольщиков.

— Мы нашли бизнес-партнёров Александра Сребрянского, они согласились заняться достройкой проблемных домов в Копейске, — уточнил Сергей Шаль . — При этом имена инвесторов не разглашаются. Руководить компанией будет их представитель Александр Ким . В Минстрой области новый застройщик уже предоставил графики достройки нескольких домов. Но они нам не очень понравились, мы их доработаем.

Половину из восьми домов компания планирует сдать уже в этом году. Например, квартиры в доме № 7 на улице Фонвизина дольщикам хотят передать в июле этого года. В начале этой недели в десятиэтажке начали монтировать лифты. В высокой степени готовности находится и дом № 14 на проспекте Славы. Возведение многоэтажки в центре Копейска растянулось на три года. По словам дольщиков, финансирования компании не хватило, так как она на свои средства построила детсад по договору с городской администрацией. Власти выкупили дошкольное учреждение, чтобы проблемная стройка возобновилась.

— По домам № 35 и 33 на Коммунистическом проспекте есть договорённости с ресурсниками, — сообщил дольщик «Серебряного ключа» Вячеслав Коробейников. — В копейской администрации удалось всех собрать за столом. Мы предложили рассмотреть схему общего взаимодействия, при которой они могут получить долги и выдать справки по готовым домам. Положительный сдвиг есть, хоть он, наверное, и незаметен для дольщиков.

По словам дольщиков, стройка на доме № 25 по Коммунистическому проспекту стоит с октября 2017 года

Судьба остальных копейских домов «Серебряного ключа» пока неизвестна. Графики их достройки должны согласовать с Минстроем в апреле.

— Первый этап строительства по нашему дому должны были закончить ещё летом 2016 года, — рассказала 74.ru дольщица дома № 25 на Коммунистическом проспекте. — Но на сегодня стоит только коробка с красивым фасадом, а внутри голые стены. Начата разводка проводки и смонтированы лифтовые кабины. Дом обещали сдать в первом квартале 2018-го, но рабочих нет на стройке с октября прошлого года. История второго этапа строительства дома ещё печальней. Весной 2017 года дольщики должны были получить квартиры, а дом даже не начинали возводить. На данный момент по нашему дому заведено уголовное дело. Куда бежать и жаловаться, чтобы стройка сдвинулась, дольщики уже не представляют. Мы были в Минстрое и прокуратуре , а также писали в администрацию президента , но продвижений в строительстве не видим.

29 марта на заседании рабочей группы дольщиков представитель нового инвестора Александр Ким сообщил, что сейчас решается вопрос — сдавать дома с чистовой отделкой или черновой. Хотя по договорам долевого участия людям обещали полную отделку квартир.

В группу компаний «Серебряный ключ» входит несколько застройщиков: ООО «Фирма Челябстройподрядчик», «Регионпроект», «Проект Парковый-1», «Уралстрой», «Стройнвест», «СтройДом», «Капитал дом». Они возводят дома в Копейске и Челябинске , где дольщики также жалуются на медленную стройку. Это ЖК «Радуга», ЖК «Бриз» и дом на улице Работниц.

Директор ГК «Серебряный ключ» Александр Сребрянский, которого полиция задержала по подозрению в афере с деньгами дольщиков, покинул пост в марте. Следователи устанавливают всех пострадавших дольщиков для признания их потерпевшими и выясняют общую сумму неисполненных компаниями обязательств перед физическими и юридическими лицами.

До недавнего времени Александр Сребрянский числился гендиректором ООО «Проект Парковый-1» и ООО «РегионПроект», фигурирующих в материалах уголовного дела. Также, согласно открытым данным, за ним значились «ДомСтрой» и «Фирма Челябстройподрядчик», входившая в структуру группы компаний «Серебряный ключ».