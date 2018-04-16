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МИД России пообещал оперативный ответ на санкции США
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МИД России пообещал оперативный ответ на санкции США 

Rambler News Service 32 минуты назад
Фото: BFM.RU
Москва не будет тянуть с введением ответных на санкции США мер. Законопроект о контрсанкциях будет принят оперативно, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИДа, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично», — цитирует «РИА Новости» Рябкова.
13 апреля главы думских фракций и спикер Вячеслав Володин внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает введение ответных на действия США мер. Помимо прочего, в документе предусмотрен запрет на поставки американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
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