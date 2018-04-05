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Стас Пьеха откровенно рассказал о здоровье бабушки
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Стас Пьеха откровенно рассказал о здоровье бабушки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Взбудораженным представителям СМИ удалось связаться со Стасом Пьехой и выяснить, как себя чувствует его бабушка — Эдита Пьеха, которая была госпитализирована накануне. Популярный исполнитель постарался утихомирить взволнованных журналистов.
Он лаконично отметил, что у его знаменитой бабушки диагностировано ОРЗ и ее состояние находится под контролем. При этом, как оказалось, этой болезнью, которая передается воздушно-капельным путем, переболело все звездное семейство, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на РЕН ТВ.
Напомним, что Эдита Пьеха была срочно госпитализирована в среду, 4 апреля. Некоторые источники сообщили, что у 80-летней певицы воспаление легких. Особо шустрым журналистам удалось поговорить с самой Пьехой. Исполнительница отметила, что положение не столь серьезно, но и простым его назвать трудно. Она пояснила, что у нее бронхит и сдаваться она не собирается.
В последнее время артистка часто дает повод для беспокойства. В конце 2016 года певица поскользнулась и сильно ушибла бедро. В результате травмы она была вынуждена отменить выступление. К счастью, все обошлось, и Пьеха поправилась.
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