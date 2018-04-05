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В совет директоров РЖД может войти глава РСХБ Патрушев
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В совет директоров РЖД может войти глава РСХБ Патрушев 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. В Совет директоров РЖД может войти глава правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сам состав совета изменится незначительно, сказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Возможно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли в новый состав совета войти Патрушев.
"Несильно изменится (состав совета директоров РЖД — прим. ТАСС). У нас после нескольких лет работы пойдет на отдых наш немецкий коллега — господин (Хартмут — прим. ТАСС) Медорн. Он еще год назад сказал, что последний год работает", — сказал Дворкович.
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