В совет директоров РЖД может войти глава РСХБ Патрушев

"Возможно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли в новый состав совета войти Патрушев.

"Несильно изменится (состав совета директоров РЖД — прим. ТАСС). У нас после нескольких лет работы пойдет на отдых наш немецкий коллега — господин (Хартмут — прим. ТАСС) Медорн. Он еще год назад сказал, что последний год работает", — сказал Дворкович.