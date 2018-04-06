Представитель Омской области при правительстве РФ покидает свой пост

Сегодня, 6 апреля, в пресс-служба правительства Омской области сообщили о трёх отставках. О том, что Станислав Сумароков покидает пост главы ГУИП стало известно ещё накануне, 5 апреля, теперь же эту информацию подтвердили официально в правительсве и сообщили, что свои посты также покинут начальника главного управления контрактной системы Омской области Ольга Бацеева и представитель Омской области при правительстве Российской Федерации Андрей Ишков.

Отметим, что Ишков, Бацеева и Сумароков покидают свои посты добровольно. Контракты с ними будут расторгнуты с 9 апреля.