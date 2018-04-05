В ГРУ рассказали, что позволило США нарастить экспорт оружия союзникам 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Фактор северокорейской угрозы позволил США нарастить экспорт оружия американского производства союзникам в регионе, заявил первый заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.
"Актуализация фактора северокорейской угрозы позволила Белому дому стимулировать союзников к наращиванию расходов и приобретению новых средств вооруженной борьбы американского производства", — сказал Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, это привело к тому, что «фактически загнанные в угол северокорейские власти добились существенного прогресса национального ракетного и ядерного потенциала».