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В ГРУ рассказали, что позволило США нарастить экспорт оружия союзникам
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В ГРУ рассказали, что позволило США нарастить экспорт оружия союзникам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Фактор северокорейской угрозы позволил США нарастить экспорт оружия американского производства союзникам в регионе, заявил первый заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.
"Актуализация фактора северокорейской угрозы позволила Белому дому стимулировать союзников к наращиванию расходов и приобретению новых средств вооруженной борьбы американского производства", — сказал Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, это привело к тому, что «фактически загнанные в угол северокорейские власти добились существенного прогресса национального ракетного и ядерного потенциала».
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