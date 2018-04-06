Начинается новый этап реконструкции набережной в Хабаровске 

Со дня на день, с устойчивым наступлением положительных температур, начнётся второй этап реконструкции одной из главных краевых достопримечательностей — набережной Амура в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— На участке от цветной лестницы до открытого бассейна остались мелкие штрихи. А уже на следующей неделе, если не помешает погода, строители зайдут на участок от цветной лестницы в парковую зону стадиона имени Ленина до речного вокзала, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Алексей Чумак. — Ввести в эксплуатацию участки набережной после реконструкции планируем в июне. Ну и по традиции, к 1 мая намерены открыть сезон фонтанов.
В ближайшее же время набережная радушно встретит гостей первого Дальневосточного пасхального фестиваля. Мероприятие состоится под занавес Светлой седьмицы, 15 апреля. Агентство ранее сообщало, что активисты регионального ОНФ ошибочно приняли оставшиеся с советских времён плиты, которые за 40 лет вросли в песок, за оставшийся после первого этапа реконструкции не вывезенный мусор.
ИА «Хабаровский край сегодня» попросило известных в регионе хабаровчан и гостей краевой столицы рассказать о своих впечатлениях от обновляющейся набережной Хабаровска.
Столичный режиссёр, заслуженный артист России Александр Калмыков, который на сцене Хабаровского краевого театра драмы поставил исторический спектакль «Муравьёв. Граф Амурский», дальневосточную столицу знает не понаслышке: в 1950-е годы он жил в нашем городе.
— Оказавшись в Хабаровске спустя почти 60 лет, с трудом узнал его, — признался Александр Калмыков. — Как же изменился и похорошел город! Во время работы над спектаклем мне довелось целых два месяца жить в Хабаровске, много гулял по улицам, паркам, скверам. Особенно впечатлила меня набережная на берегу Амура с фонтанами и другими достопримечательностями. Вот где настоящая красота! Я бывал во многих странах мира, мне есть с чем сравнивать. Поверьте, ваша набережная это нечто!
Вратарь футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Александр Довбня называет набережную одним из самых удобных для прогулок с детьми мест.
— Любимое место в Хабаровске это квартира, в которой живёт моя семья. Особого хобби нет, как появляется свободное время, стараемся гулять с детьми. И первым делом, когда встает вопрос, куда пойдем, возникает набережная Амура. Летом катаемся на самокатах и роликах, каруселях, а зимой на коньках. Здесь даже дышится легко, атмосфера такая, как бы ты и не в городе вовсе, а где-то на загородной базе. И белки есть даже. Это ведь так здорово!
Представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева придерживается аналогичного мнения.
— Не так много мест есть в нашем городе, где можно отдохнуть душой: посмотреть на красивые виды, послушать музыку, посидеть в кафе. Набережная как раз отвечает таким моим запросам. Это красивое место, а за счет измененного ландшафта оно стало просто шикарным. Отсюда также прекрасно виден полноводный Амур-батюшка, он всегда разный, а тем и притягателен. В эти праздничные выходные хочу прогуляться до новых фонтанов. Единственное, чтобы мне ещё хотелось видеть здесь — это эскалаторы, ведь по таким склонам хорошо только спортом заниматься, а для прогулок бывает довольно тяжело.
Председатель комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Минаев говорит, что гордится этим местом отдыха хабаровчан.
— Как только появляется свободное время и возможность, выходим на неё с семьёй гулять. Мне нравится, что это место отдыха хорошеет, с каждым годом становится всё лучше, обзаводится инфраструктурой. Замечательно, что зимой заливают большой каток — правда, в этом году мне на него выбраться не удалось, жалко. А когда тепло — обычно идём с супругой, с 15-летней дочерью, когда внук в гости приезжает — обязательно берём его с собой. Колесо обозрения стало изюминкой, мне его видно из окна и оно очень красивое, особенно по ночам, когда включается цветная иллюминация.