Начинается новый этап реконструкции набережной в Хабаровске

Со дня на день, с устойчивым наступлением положительных температур, начнётся второй этап реконструкции одной из главных краевых достопримечательностей — набережной Амура в Хабаровске , сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— На участке от цветной лестницы до открытого бассейна остались мелкие штрихи. А уже на следующей неделе, если не помешает погода, строители зайдут на участок от цветной лестницы в парковую зону стадиона имени Ленина до речного вокзала, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Алексей Чумак . — Ввести в эксплуатацию участки набережной после реконструкции планируем в июне. Ну и по традиции, к 1 мая намерены открыть сезон фонтанов.

В ближайшее же время набережная радушно встретит гостей первого Дальневосточного пасхального фестиваля. Мероприятие состоится под занавес Светлой седьмицы, 15 апреля. Агентство ранее сообщало, что активисты регионального ОНФ ошибочно приняли оставшиеся с советских времён плиты, которые за 40 лет вросли в песок, за оставшийся после первого этапа реконструкции не вывезенный мусор.

ИА «Хабаровский край сегодня» попросило известных в регионе хабаровчан и гостей краевой столицы рассказать о своих впечатлениях от обновляющейся набережной Хабаровска.

Столичный режиссёр, заслуженный артист России Александр Калмыков , который на сцене Хабаровского краевого театра драмы поставил исторический спектакль «Муравьёв. Граф Амурский», дальневосточную столицу знает не понаслышке: в 1950-е годы он жил в нашем городе.

— Оказавшись в Хабаровске спустя почти 60 лет, с трудом узнал его, — признался Александр Калмыков. — Как же изменился и похорошел город! Во время работы над спектаклем мне довелось целых два месяца жить в Хабаровске, много гулял по улицам, паркам, скверам. Особенно впечатлила меня набережная на берегу Амура с фонтанами и другими достопримечательностями. Вот где настоящая красота! Я бывал во многих странах мира, мне есть с чем сравнивать. Поверьте, ваша набережная это нечто!

Вратарь футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Александр Довбня называет набережную одним из самых удобных для прогулок с детьми мест.

— Любимое место в Хабаровске это квартира, в которой живёт моя семья. Особого хобби нет, как появляется свободное время, стараемся гулять с детьми. И первым делом, когда встает вопрос, куда пойдем, возникает набережная Амура. Летом катаемся на самокатах и роликах, каруселях, а зимой на коньках. Здесь даже дышится легко, атмосфера такая, как бы ты и не в городе вовсе, а где-то на загородной базе. И белки есть даже. Это ведь так здорово!

Представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева придерживается аналогичного мнения.

— Не так много мест есть в нашем городе, где можно отдохнуть душой: посмотреть на красивые виды, послушать музыку, посидеть в кафе. Набережная как раз отвечает таким моим запросам. Это красивое место, а за счет измененного ландшафта оно стало просто шикарным. Отсюда также прекрасно виден полноводный Амур-батюшка, он всегда разный, а тем и притягателен. В эти праздничные выходные хочу прогуляться до новых фонтанов. Единственное, чтобы мне ещё хотелось видеть здесь — это эскалаторы, ведь по таким склонам хорошо только спортом заниматься, а для прогулок бывает довольно тяжело.

Председатель комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Минаев говорит, что гордится этим местом отдыха хабаровчан.

— Как только появляется свободное время и возможность, выходим на неё с семьёй гулять. Мне нравится, что это место отдыха хорошеет, с каждым годом становится всё лучше, обзаводится инфраструктурой. Замечательно, что зимой заливают большой каток — правда, в этом году мне на него выбраться не удалось, жалко. А когда тепло — обычно идём с супругой, с 15-летней дочерью, когда внук в гости приезжает — обязательно берём его с собой. Колесо обозрения стало изюминкой, мне его видно из окна и оно очень красивое, особенно по ночам, когда включается цветная иллюминация.