В Приамурье впервые организуют лингвистический лагерь по изучению эвенкийского языка

"Языковой лагерь пройдет на базе села Ивановоское Селемджинского района с 16 по 21 июля. В нем примут участие школьники 12-14 лет, возможно, приедут ребята из других эвенкийских сел области. На протяжении смены ребята будут жить на природе в палатках, примерно в 20 километрах от села", — сказала собеседница агентства.

Основным преподавателем национального языка будет заместитель директора экспериментальной школы «Арктика», заслуженный учитель России Клавдия Макарова из Якутии . Во время обучения ребята будут пользоваться разговорником базового уровня, который разработали специалисты кафедры иностранных языков АмГУ.

"Разговорник состоит из простейших базовых грамматических структур, которые должны знать изучающие эвенкийский язык. Полностью готов он будет к лету. Во время смены ребята, которые на сегодня обладают разным уровнем родного языка, смогут углубить их и закрепить базовые структуры, чтобы в дальнейшем использовать их в речи", — добавила Морозова.

В селе Ивановское находится единственный в регионе детский сад, в котором дети занимаются по специально разработанной программе с уклоном на национальные традиции и изучение эвенкийского языка. «Программа разработана мною в 2008 году и включает несколько разделов, включающих изучение окружающего мира на родном эвенкийском языке, декоративно-прикладное творчество, физическое и музыкальное воспитание. Программа рекомендована министерством образования Амурской области и специалистами в области педагогики и лингвистики для внедрения в другие детские сады, в которые ходят эвенкийские дети», — сказала ТАСС заведующая детским садом «Звездочка» в селе Ивановское Елена Тимофеева

Что касается школы, то эвенкийский язык у учащихся с 1 по 9 классы стоит в расписании один час в неделю.