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Правительство обсудит сокращение дивидендов РЖД в пользу инвестиций
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Правительство обсудит сокращение дивидендов РЖД в пользу инвестиций 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ведомости
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство обсудит с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым возможность разрешить РЖД направить часть прибыли на инвестпрограмму, а не на дивиденды, в ближайшее время. Об этом сказал ТАСС вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Они (РЖД-прим. ТАСС) обратились с таким предложением (направить часть прибыли на инвестпроекты вместо выплаты дивидендов — прим. ТАСС), в том числе из-за того, что у нас финансирование из бюджета было меньше, чем ранее планировалось. Мы будем обсуждать это с председателем правительства в ближайшее время", — сказал Дворкович.
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