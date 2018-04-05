Правительство обсудит сокращение дивидендов РЖД в пользу инвестиций

"Они (РЖД-прим. ТАСС) обратились с таким предложением (направить часть прибыли на инвестпроекты вместо выплаты дивидендов — прим. ТАСС), в том числе из-за того, что у нас финансирование из бюджета было меньше, чем ранее планировалось. Мы будем обсуждать это с председателем правительства в ближайшее время", — сказал Дворкович.