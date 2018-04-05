Три за неделю: в сети обеспокоены крупными пожарами, случившимися после Кемерово

Трагедия в Кемерове , где погибли десятки детей в пожаре, глубоко потрясла всю страну. Однако печальные происшествия на этом не закончились. В стране ежедневно случаются сотни пожаров, но особенно тревожат пользователей сети три с участием детей, которые произошли в течение последних пары дней.

Не успела страна оплакать жертв Кемерово, как разразились новые драмы с участием детей. После национального траура по всей стране прошли рейды и проверки помещений и особенно тех, в которых проводят время дети. Около 15 крупных торговых центров уже закрыто из-за выявления нарушений. Но пожары продолжаются. Сочи , 2 апреля В Сочи на Пятигорской улице полдня горел одноподъездный многоэтажный дом с мансардой, тушение осложнял сильный ветер. В ходе пожара никто не пострадал, эвакуировано было чуть больше 50 человек, среди них 15 детей. Распространение огня удалось остановить на площади 600 квадратных метров. Ликвидировали огонь 38 машин и 133 пожарных. Лишившихся жилья людей временно разместили в пансионатах и домах отдыха. Причина возгорания выясняется.

Новосибирск , 4 апреля Во время завтрака в детском саду № 348 «Кузнечик» в Ленинском районе Новосибирска прозвучал сигнал пожарной тревоги. Специалисты отметили, что в ходе слаженных действий персонала никто не пострадал, из помещения еще до приезда спасателей были эвакуированы 45 детей и девять сотрудников. Всего в саду находилось 156 детей. Пожарные приехали через 6 минут. После трагедии в Кемерове персонал и дети устраивали пробные эвакуации, что помогло в стрессовой ситуации. Детей отвели в соседнюю школу, откуда их забрали родители. Никто не пострадал.

Москва , 4 апреля В складском помещении на одном из верхних этажей торгового центра «Персей для детей» в Москве на Малой Семеновской улице разгорелся пожар. Его площадь составила 80 квадратных метров. Четыре основных этажа торгового центра занимал детский торговый центр. Из здания ТЦ эвакуировали 600 человек. Пострадавших оперативно доставили в медицинские центры двумя вертолетами. На данный момент один сотрудник центра погиб, надышавшись дымом. Шесть пожарных также пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

В сети обеспокоены последними событиями, не скрывая своей паники. «Какой ужас! А что дальше? Хочу верить, что это не подстроено!» «Это что жестокий флэш-моб?» «Страшно из дома выходить с детьми было после Кемерово, а тут понимаешь, что и дома нет спасения, как страшно» «И куда службы смотрят? Что происходит?» Многие боятся отпускать детей в школьные лагеря, где их обычно водят в развлекательные центры и кинотеатры.