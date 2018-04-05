Рогозин: ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Собранная в единую госкорпорацию ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин . «Ракетно-космическая отрасль, собранная ныне в единую государственную корпорацию, стоит на пороге важного этапа своего развития», — написал он на своей странице в Facebook.

Рогозин упомянул о планах по развитию ракеты-носителя «Ангара» и космодрома Восточный. «Более точным определением в отношении будущего как РН „Ангара“, так и Восточного является „развитие“, а не „модернизация“, — подчеркнул он. — „Модернизации“ подлежат добротные изделия прежних поколений, но ни „Ангара“, ни тем более самый современный космодром в мире под это определение не подходят». Вице-премьер пояснил, что «Ангаре» предстоит в ходе ближайших испытаний быть «доведенной до ума», а космодром будет расширен за счет строительства еще двух стартовых комплексов (под «Ангару» всех типов — от легкого до супертяжелого классов — и под ракету-носитель сверхтяжелого класса) и города Циолковский.