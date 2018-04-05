Глава QIWI: крипторубль мог бы заменить наличные

«Это электронное средство должно быть очень близко к свойствам наличных: оно существует физически. Все безналичные деньги и электронные кошельки — это записи на счетах и больше ничего. Все банки и системы электронных денег, по сути, говорят клиенту: я знаю, сколько я тебе должен. А криптоденьги можно сравнить с депозитной ячейкой в банке, где лежат деньги и ценности, но банк ими пользоваться не может. Наверное, гарантами таких денег должны являться центральные банки, поскольку это часть общей эмиссии. Если крипторубль и появится, то я бы рассматривал его как нечто, что заменит наличные», — сказал бизнесмен.

По его словам, крипторубль, прежде всего это платформа, на которой можно много чего делать: например, передавать ценности, снижая риски населения или компаний.

«Я также верю в то, что с помощью этих технологий можно уйти от SWIFT. Но сейчас технология незрелая и ее надо докрутить, хотя бы в части скорости», — отмечает Солонин.

На сомнения в том, что Росфинмониторинг согласится с анонимностью таких денег, Солонин рассказал, какие аргументы он привел ведомству.

«Ведь интернет-среда только кажется анонимной, это далеко не так: все следы перемещения денег остаются, и по ним можно пройти. В последнее время многих мошенников в финансовой сфере вычисляют вовсе не по платежкам, а по мобильным телефонам и электронным следам в сети. Криптоденьги оставляют следы, и вокруг этого можно выстраивать новые умные системы финансового мониторинга. Лучше оставить анонимность, чтобы не пугать людей, хотя основной вопрос даже не в этом», — говорит глава QIWI. По его мнению, все идентификационные навороты и чрезмерная проверка безопасности сильно затрудняют пользовательский опыт.

«И если он будет сложнее, чем наличные, то все — крипторубль никогда не заместит наличные», — уверен собеседник газеты.