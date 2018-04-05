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Андрей Мовчан: Одни все время говорят, другие — все время не делают
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Андрей Мовчан: Одни все время говорят, другие — все время не делают 

ИД «Собеседник» 31 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
Известный финансист — о том, зачем власти всё время «пугают» то повышением пенсионного возраста, то повышением налогов.
На днях глава ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин вновь напомнил про повышение пенсионного возраста: мол, придется повысить его в ближайшие 10-16 лет. Между тем власти уже не раз заявляли: если и начнут, то не раньше, чем года через два-три. Та же история с налогами — то и дело появляются известия, что их повысят: так, на днях вице-премьер Аркадий Дворкович анонсировал идею увеличить НДФЛ с 13 до 15%…
Зачем так часто поминать непопулярные инициативы, внедрение которых заведомо отложено, расспросили мы финансиста, директора программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрея Мовчана:
— Это чтобы люди привыкали к неизбежности непопулярных реформ?
— Я бы не пытался искать тут сложных пиар-конструкций. Когда чиновники что-то говорят, в 90% случаев они это делают потому, что пытаются отчитаться. Вся их жизнь состоит в том, чтобы отчитаться перед начальником. И когда бесконечно всплывает один и тот же разговор про то, что «надо бы повысить пенсионный возраст», это одновременно и бесконечный разговор о том, что «не хватает ни на что денег». И не менее бесконечное «вот вам метод решения». Дальше другие службы оценивают резонанс в обществе и, возможно, говорят: нет, надо погодить, а то мы не справимся с общественным мнением. И из этого происходит ситуация, когда одни все время об этом говорят, а другие все время этого не делают.
— Но с НДФЛ-то не исключено, что все решено…
— Думаю, то же самое. По большому счету, никакой разницы — 13 или 15%. Подоходный налог составляет 9% от консолидированного бюджета. Если его чуть увеличить, выйдет примерно 1,1% от бюджета. Что на этом можно построить, когда у нас прыжки цен на нефть меняют бюджет на 10% в год? Почему этот 1% просто нельзя занять на рынке и в течение 15 лет увеличить долг всего на 15%, тоже непонятно.
— Зато это увеличение больно ударит по простым россиянам.
— Тоже нет. Этот налог изменит покупательную способность у людей, получающих одну и ту же зарплату, всего на 2%. У нас на 2% падают доходы в год, и все всё равно голосуют за Путина. Ну и что?
Если у человека зарплата 40 тысяч руб, разница будет 800 рублей. Если зарплата 10 тысяч, то — 200 рублей. Бюджетникам с учетом инфляции поднимут зарплаты на 3%, а отнимут 2%, никто ничего не поймет. Люди же видят то, что им дают в кассе. А на руки им дают некоторую «кашу» из оклада, премий, надбавок, вычетов…
— А почему бы просто не ввести прогрессивную шкалу?
— На это не согласятся крупнейшие лоббисты. А какие-то другие источники доходов более-менее исчерпаны. А тут чиновники рапортуют: мы знаем, откуда взять деньги. Это же круто! Но Путин должен был бы их спросить: а где же тут деньги? Это вы про 1% консолидированного бюджета?
В общем, если что-то работает, то разумно эту систему не трогать. Вот есть 13% — ну и пусть будут. Предлагаемая мера бессмысленна, поэтому-то, думаю, они и не могут на нее решиться. С другой стороны — что-то же предлагать-то надо, а больше предложить нечего. Поэтому и идут такие разговоры.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018 под заголовком «Андрей Мовчан: Чиновники пытаются отчитаться».
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