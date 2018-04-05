6 простых книг для понимания сложных систем

Развитие базового понимания или интуиции относительно того, как работают различные сложные системы в нашем мире, могут оказаться самыми важными навыками и знаниями, в которых нуждается каждый человек. Сложной можно назвать любую систему, состоящую из многих компонентов, которые взаимодействуют между собой. Они распространены по всему миру, и ты сталкиваешься с ними изо дня в день. Базовые знания о том, как работает этот механизм, могут помочь избежать контроля со стороны системы и позволят тебе управлять ей. Получение базового понимания сложных систем может помочь тебе избежать контроля над тем, что может казаться невидимым или непознаваемым, чтобы самостоятельно контролировать их. Вот некоторые примеры сложных систем:

Политика — это система, в которой взаимодействуют между собой государственные органы, граждане, власть и т.д. Различные организации: например, твоя компания или производство. Компания также считается сложной системой, так как в ней взаимодействуют рабочие, поставщики и исполнители. Организмы — наши тела. Тело состоит из множества различных компонентов: от клеток до органов и гормонов, которые взаимодействуют друг с другом. Рынки — один из наиболее изученных примеров сложных систем, в которых игроки взаимодействуют друг с другом.

Понимание этих систем значительно облегчат жизнь, упростят общение с людьми, взаимодействие с государством и помогут лучше узнать собственное тело.

1. «Хаос. Создание новой науки», Джеймс Глейк

«Хаос» — это бестселлер, который вышел многомиллионным тиражом и был переведен на десятки языков. В этой книге Джеймс Глейк объяснил природу хаоса и помог простым людям понять его сущность. В стиле популярных писателей Стивена Хокинга Карла Сагана , Глейк предлагает доступное описание таких вещей, как фракталы, эффект бабочки и универсальная константа. Книга написана таким языком, что будет понятна человеку, который совершенно не имеет отношения к миру науки.

Мандельброт, французский математик, разработал идею фракталов (система, в которой малая часть идентична большой, и начало системы совпадает с концом и любой ее частью) — основы современной сложной системной науки. В «Непослушных рынках» Мандельброт использует сложные системы мышления, чтобы оспорить эффективную рыночную гипотезу и всю финансовую теорию рынков. Используя свой опыт работы с фракталами, он объясняет, почему рынок не так стабилен, каким его описывают финансовые специалисты; рассказывает об его уязвимостях и рисках. Также Бенуа сомневается в том, что мировая финансовая система неуязвима, и объясняет, в чем заключаются слабости этой системы.

Почти все работы Нассима Талеба касаются того, насколько ложными являются представления многих людей о сложных системах. Его первая книга «Одураченные случайностью» рассказывает о том, как люди склонны делать выводы о конкретных вещах, результатах и явлениях, природа которых архаична и не поддается объяснению. Из-за того, что наш вид эволюционировал в относительно комфортной среде, в которой причину и следствие было очень просто понять, мы склонны искать объяснение всем событиям, которые происходят вокруг нас, разыскивать причину и виноватых. Человек не может принять тот факт, что некоторые события случаются лишь потому, что они должны были случиться. Такой образ мысли заставляет нас думать, что мир простой и все явления в нем можно легко объяснить. Это дает нам чувство ложного контроля над вселенной, нашими действиями и происходящими событиями. Необычные книги с философским подтекстом, которые откроют глаза на мир 4. «Принцип 80/20», Ричард Кох Правило 80/20 гласит, что в сложной системе примерно 80% результата достигается 20% работы. Первоначально этот принцип был разработан экономистом Вильфредо Парето, который отметил, что примерно 80% земли в Италии принадлежит 20% населения. В принципе 80/20 Ричард Кох показывает, как бизнесмены могут использовать правило 80/20, чтобы получить больше прибыли, прилагая при этом меньше усилий. Также сущность этого принципа состоит в том, чтобы убрать из работы все бесполезные и ненужные действия, которые ведут к удорожанию и промедлению. Книги, которые научат зарабатывать деньги и наставят на путь истинный

Почему так много благих намерений и планов, которые нацелены на улучшение жизни человека, на самом деле лишь усложняют ее? Коллективизация в России , Большой скачок в Китае , теория градостроительства Ле Корбюзье, которая была реализована в Бразилии и ударила по экономике этой страны — все эти схемы непреднамеренно привели к бедности, разрушениям и даже смертям многих людей. Джеймс Скотт, профессор Йельского университета, изучая ранние сельскохозяйственные общества, демонстрирует нам, что когда инициатор вмешивается в сложную, отрегулированную систему даже с добрыми намерениями, это может принести полный хаос в жизнь общества и людей.

6. «Как работает природа», Пер Бак Пер Бак был одним из первых исследователей сложных систем. Его книга «Как работает природа» пытается объяснить, почему природа так сложна, почему в ней все устроено именно таким образом, как это подразумевают законы физики. Бак охватывает все объекты нашего мироздания: от пульсаров и черных дыр до эволюции жизни. Книги, которые раздвинут границы твоего представления о мире