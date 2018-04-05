Рейтинг публичной активности ВИП-персон Республики Мордовия. Март-2018

Как составляется рейтинг

Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Республики Мордовия , формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считали повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники нашего экспертного канала ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Республики Мордовия относительно федерального центра.

2. Петр Тултаев, глава городского округа Саранск — 65 (7)

Глава городского округа Саранск Петр Тултаев обосновался на второй строчке рейтинга медиаактивности. В преддверии выборов президента России Петр Тултаев заявил, что на всех избирательных участках в Саранске установят рамочные металлодетекторы. А сразу после избрания главы государства он подвел итоги рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий, которое также прошло 18 марта. Он сообщил, что победителем стал парк 70-летия Победы на улице Ярославской. Кроме того, Петр Тултаев составил компанию главе Мордовии Владимиру Волкову при объезде маршрутов, разработанных в Саранске на время проведения ЧМ. В конце месяца мэр Саранска вновь попал во внимание СМИ, призывая горожан проверять саранские кинотеатры и торговые центры после трагедии в Кемерово

3. Владимир Сушков , председатель правительства Республики Мордовия — 27 (3)

Из уст председатель правительства Республики Мордовия Владимира Сушкова в минувшем месяце прозвучало долгожданное сообщение о том, что стадион «Мордовия Арена» планируется ввести в эксплуатацию до 31 марта. Однако «Мордовия Арена» пока остается одним из двух стадионов, не получивших разрешение на ввод в эксплуатацию. Кроме того, в марте Владимир Сушков провел выездное заседание правительства Мордовии в Рузаевке. По его мнению, населенный пункт имеет большой промышленный потенциал и должен выйти на передовые позиции в республике.

4. Владимир Чибиркин, председатель Государственного Собрания Республики Мордовия — 23 (11)

Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин, как и глава Мордовии Владимир Волков, в марте удостоился благодарности от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за совершенствование законодательства республики.

Лыжник Артем Мальцев победил на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, где он представлял Мордовию и Нижегородскую область , которые завершились в Архангельской области . Пятую строчку в рейтинге медиаактивности Артем Мальцев разделил с депутатом Госдумы от Мордовии Виталием Ефимовым. В марте парламентарий обсудил с председателем Госсовета республики Владимиром Чибиркиным ряд вопросов по развитию транспортной инфраструктуры Мордовии. Кроме того, помог жителю Саранска, который долгое время безуспешно пытался зарегистрировать в личную собственность металлический гараж.

6. Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский — 15 (23)

В марте митрополит Зиновий встретился с главой Мордовии Владимиром Волковым и обсудил с ним укрепление духовных начал в обществе. Также 18 марта Зиновий принял участия в выборах президента России, отдав свой голос за «компетентного и ответственного руководителя, способного обеспечить суверенитет, независимость и обороноспособность нашей страны».

В преддверии выборов президента РФ прокурор Мордовии Александр Филимонов запретил главам районов республики вмешиваться в работу избирательных комиссий. Также в марте он встретился с жителями Ардатовского района, жалующимися на плохое качество дорог. Кроме того, Александр Филимонов посетил исправительную колонию № 11, где ознакомился с условиями содержания осужденных.

8. Владимир Сидоров , министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия — 6 (10). Вице-премьер Владимир Сидоров, выступая на мартовском заседании комитета по аграрно-продовольственной политике Совфеда в Москве, сообщил, что структура АПК Мордовии на 40% состоит из растениеводства и на 60% — из животноводства. 26 марта Владимир Сидоров был назначен руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с гибелью сельскохозяйственных культур в результате опасного агрометеорологического явления — ледяная корка. А на следующий день принял участие в семинаре-совещании по вопросам выращивания пивоваренного ячменя.

В начале марта глава МЧС Мордовии Андрей Наумов принял участие в открытии пожарной лаборатории, переехавшей в новое здание на улице Фурманова. В последних числах марта он отчитался перед властями республики о готовности к паводковому периоду.

Уже 6 лет Николай Меркушин не является главой Мордовии, однако в местных СМИ периодически появляются информповоды с его упоминанием. По словам завотделом идеологии республиканского комитета КПРФ Ивана Долгаева, Мордовия вообще живет по заветам бывшего губернатора. После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в местных СМИ прошла информация о том, что к торговому центру «Огарев Плаза», который контролирует семья Николая Меркушкина, накопилось много вопросов. Однако в ТЦ «Сити-Парк», который также принадлежит его семье, напротив, безопасности уделяется особое внимание.

Фото: e-mordovia.ru, stolica-s.su, agrohim13.ru