Рейтинг публичной активности ВИП-персон Республики Мордовия. Март-2018 

Как составляется рейтинг
Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Республики Мордовия, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом».
В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считали повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.
По базе «Яндекса» сотрудники нашего экспертного канала ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Республики Мордовия относительно федерального центра.
1. Владимир Волков, глава Республики Мордовия — 261 (85)
Лидирующие позиции в мартовском рейтинге медиаактивности занял глава Мордовии Владимир Волков. Самым важным событием первого месяца весны для главы республики стала подготовка к ЧМ-2018. 22 марта с седьмым инспекционным визитом стадион «Мордовия Арена» посетила совместная делегация оргкомитета «Россия-2018» и FIFA. Неделей ранее Владимир Волков встречал зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко. Вместе с главой Мордовии Мутко осмотрел реконструированный к мундиалю аэропорт Саранска. Высокому рейтингу Владимира Волкова способствовало и его заявление о том, что в республике не было и не будет обманутых дольщиков, «органы власти сделают все, чтобы этого не допустить». В конце марта Владимир Волков принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в ПФО. Также в марте он провел ряд встреч: с председателем Верховного суда РМ Сергеем Штановым и заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым. Кроме того, в Москве обсудил важные вопросы жизни республики с заместителем председателя правительства России Аркадием Дворковичем и главой Минфина Антоном Силуановым. Март запомнится Владимиру Волкову еще и тем, что он стал обладателем благодарности за многолетний труд от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и двухмиллионной катушки отечественного оптоволокна. Такой подарок главе республики сделал генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев. Добавила очки Владимиру Волкову и явка на выборы президента России. В Мордовии она составила 77,86%. К слову, это один из лучших результатов в Приволжском федеральном округе и в России.
2. Петр Тултаев, глава городского округа Саранск — 65 (7)
Глава городского округа Саранск Петр Тултаев обосновался на второй строчке рейтинга медиаактивности. В преддверии выборов президента России Петр Тултаев заявил, что на всех избирательных участках в Саранске установят рамочные металлодетекторы. А сразу после избрания главы государства он подвел итоги рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий, которое также прошло 18 марта. Он сообщил, что победителем стал парк 70-летия Победы на улице Ярославской. Кроме того, Петр Тултаев составил компанию главе Мордовии Владимиру Волкову при объезде маршрутов, разработанных в Саранске на время проведения ЧМ. В конце месяца мэр Саранска вновь попал во внимание СМИ, призывая горожан проверять саранские кинотеатры и торговые центры после трагедии в Кемерово.
3. Владимир Сушков, председатель правительства Республики Мордовия — 27 (3)
Из уст председатель правительства Республики Мордовия Владимира Сушкова в минувшем месяце прозвучало долгожданное сообщение о том, что стадион «Мордовия Арена» планируется ввести в эксплуатацию до 31 марта. Однако «Мордовия Арена» пока остается одним из двух стадионов, не получивших разрешение на ввод в эксплуатацию. Кроме того, в марте Владимир Сушков провел выездное заседание правительства Мордовии в Рузаевке. По его мнению, населенный пункт имеет большой промышленный потенциал и должен выйти на передовые позиции в республике.
4. Владимир Чибиркин, председатель Государственного Собрания Республики Мордовия — 23 (11)
Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин, как и глава Мордовии Владимир Волков, в марте удостоился благодарности от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за совершенствование законодательства республики.
5. Артем Мальцев, лыжник — 16 (5) Виталий Ефимов, депутат Государственной думы — 16 (2)
Лыжник Артем Мальцев победил на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, где он представлял Мордовию и Нижегородскую область, которые завершились в Архангельской области. Пятую строчку в рейтинге медиаактивности Артем Мальцев разделил с депутатом Госдумы от Мордовии Виталием Ефимовым. В марте парламентарий обсудил с председателем Госсовета республики Владимиром Чибиркиным ряд вопросов по развитию транспортной инфраструктуры Мордовии. Кроме того, помог жителю Саранска, который долгое время безуспешно пытался зарегистрировать в личную собственность металлический гараж.
6. Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский — 15 (23)
В марте митрополит Зиновий встретился с главой Мордовии Владимиром Волковым и обсудил с ним укрепление духовных начал в обществе. Также 18 марта Зиновий принял участия в выборах президента России, отдав свой голос за «компетентного и ответственного руководителя, способного обеспечить суверенитет, независимость и обороноспособность нашей страны».
7. Александр Филимонов, прокурор Республики Мордовия — 8 (1)
В преддверии выборов президента РФ прокурор Мордовии Александр Филимонов запретил главам районов республики вмешиваться в работу избирательных комиссий. Также в марте он встретился с жителями Ардатовского района, жалующимися на плохое качество дорог. Кроме того, Александр Филимонов посетил исправительную колонию № 11, где ознакомился с условиями содержания осужденных.
8. Владимир Сидоров, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия — 6 (10). Вице-премьер Владимир Сидоров, выступая на мартовском заседании комитета по аграрно-продовольственной политике Совфеда в Москве, сообщил, что структура АПК Мордовии на 40% состоит из растениеводства и на 60% — из животноводства. 26 марта Владимир Сидоров был назначен руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с гибелью сельскохозяйственных культур в результате опасного агрометеорологического явления — ледяная корка. А на следующий день принял участие в семинаре-совещании по вопросам выращивания пивоваренного ячменя.
9. Андрей Наумов, начальник ГУ МЧС России по Республике Мордовия — 5 (1)
В начале марта глава МЧС Мордовии Андрей Наумов принял участие в открытии пожарной лаборатории, переехавшей в новое здание на улице Фурманова. В последних числах марта он отчитался перед властями республики о готовности к паводковому периоду.
10. Николай Меркушкин, экс-глава Республики Мордовия — 4 (4)
Уже 6 лет Николай Меркушин не является главой Мордовии, однако в местных СМИ периодически появляются информповоды с его упоминанием. По словам завотделом идеологии республиканского комитета КПРФ Ивана Долгаева, Мордовия вообще живет по заветам бывшего губернатора. После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в местных СМИ прошла информация о том, что к торговому центру «Огарев Плаза», который контролирует семья Николая Меркушкина, накопилось много вопросов. Однако в ТЦ «Сити-Парк», который также принадлежит его семье, напротив, безопасности уделяется особое внимание.
Фото: e-mordovia.ru, stolica-s.su, agrohim13.ru