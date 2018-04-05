Качественную питьевую воду получат жители Колывани

Ремонтно-аварийные работы на водопроводных сетях в Колывани ведутся в настоящее время в оперативном режиме, рассказал и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов . По его словам, с начала февраля в поселке было выявлено и устранено 42 порыва сетей водоснабжения, возникших по причине ветхости.

«Планы ремонтных мероприятий на 2018 год включают работы на 6 км 260 м водопроводных сетей, стоимость работ — порядка 34 млн рублей. Строительно-монтажные работы по замене наиболее аварийных участков будут выполняться в летний период. Поэтапная работа по замене сетей в Колывани будет продолжена в 2019 году», — уточнил Денис Архипов. Он подчеркнул, что все дома с централизованным водоснабжением будут переподключены к новым водопроводным сетям.

Напомним, первоочередные меры по устранению проблем в Колыванском районе Андрей Травников обозначил в ходе своей рабочей поездки в Колывань 20 февраля. В их числе — ввод в эксплуатацию системы водоочистки, ремонт всей системы водоснабжения райцентра, обеспечение населения качественной питьевой водой.

До этого местные жители неоднократно жаловались на коммунальный беспредел. В январе в Колывани появилась новая «река» — трубу прорвало, и вода затопила улицы. Ситуация достигла апогея 2 февраля, когда два мальчика утонули в яме, разрытой коммунальщиками. Еще осенью они устранили аварию на водопроводе и не потрудились забросать яму землей.