В Госсовете Удмуртии процедуру выхода «Ижметмаша» из кризиса назвали очень тяжелой

Ижевск. Удмуртия . В Госсовете Удмуртии процедуру выхода «Ижметмаша» из кризиса назвали очень тяжелой. Об этом журналистам на пресс-конференции в четверг, 5 апреля, рассказал председатель постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Майер

«Последняя информация, которая есть по «Ижметмашу» — создана рабочая группа при зампреде правительства. Проведена встреча с главой Удмуртии с потенциальным инвестором из Татарстана . Составлена дорожная карта, реализация которой сейчас идет, но при этом поступают обращения от сотрудников, что процедура выхода из кризиса очень тяжелая», — рассказал Александр Майер.

По его словам, многое в данной ситуации зависит от самого собственника.

«К сожалению, по всем внешним объектам, которые здесь есть, очень многое зависит от самого собственника: как долго он к этому шел, какие меры может предпринять. Там причины даже не внешние, не со стороны правительства или региона, это, в первую очередь то, что они внутри на таком этапе они бизнес вели», — сказал Майер.