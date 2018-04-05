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В Госсовете Удмуртии процедуру выхода «Ижметмаша» из кризиса назвали очень тяжелой
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В Госсовете Удмуртии процедуру выхода «Ижметмаша» из кризиса назвали очень тяжелой 

ИА «Сусанин» 50 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии процедуру выхода «Ижметмаша» из кризиса назвали очень тяжелой. Об этом журналистам на пресс-конференции в четверг, 5 апреля, рассказал председатель постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Майер.
«Последняя информация, которая есть по «Ижметмашу» — создана рабочая группа при зампреде правительства. Проведена встреча с главой Удмуртии с потенциальным инвестором из Татарстана. Составлена дорожная карта, реализация которой сейчас идет, но при этом поступают обращения от сотрудников, что процедура выхода из кризиса очень тяжелая», — рассказал Александр Майер.
По его словам, многое в данной ситуации зависит от самого собственника.
«К сожалению, по всем внешним объектам, которые здесь есть, очень многое зависит от самого собственника: как долго он к этому шел, какие меры может предпринять. Там причины даже не внешние, не со стороны правительства или региона, это, в первую очередь то, что они внутри на таком этапе они бизнес вели», — сказал Майер.
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