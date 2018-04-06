Жалоба в УФАС остановила торги по благоустройству набережной

Напомним, что заявка на проведение торгов была размещена 15 марта 2018 на сайте госзакупок департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска . Цена контракта — 138 478 110 рублей.

Подрядчик, выигравший торги, должен будет выполнить работы по благоустройству территории МУП «ПКиО „Михайловская набережная“ от парка „Городское Начало“ до гостиницы „River Park“ (вторая очередь 1-го этапа). Контракт предусматривает: работы по строительству объектов для отдыха, таких как площадки для игры в гольф, пляжные сооружения, горные убежища, парковые территории и парковые сооружения для отдыха.

Однако в УФАС с жалобой обратилось ООО „Перспектива“, считающее, что условия закупки ориентированы на определенного поставщика.

В пресс-службе мэрии корреспонденту VN.ru , со ссылкой на информацию специалистов департамента культуры, спорта и молодежной политики, пояснили, что „приостановлено заключение контракта по жалобе УФАС, но не все конкурсные процедуры, закупки приостановлены до рассмотрения жалобы по существу. Дата проведения электронного аукциона — 9 апреля. На этот же день назначено рассмотрение жалобы“.