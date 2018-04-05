Маргарита Васильева: «Пыталась получить TUE, но мне отказали» 

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"Армавир" разгромил "Академию футбола имени Понедельника" и вышел в лидеры "Юга"

Заместитель председателя Совета Федерации: "Жаль граждан Австралии, которые не приедут на чемпионат мира"