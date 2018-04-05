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Маргарита Васильева: «Пыталась получить TUE, но мне отказали»
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Маргарита Васильева: «Пыталась получить TUE, но мне отказали» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российская биатлонистка Маргарита Васильева отметила, что у нее после бронхита сильно ухудшилось состояние бронхов. Спортсменка также добавила, что пыталась оформить разрешение на терапевтическое использование (TUE) сальбутамола, но получила отказ.
— Несколько лет назад я переболела бронхитом, и у меня сильно ухудшилось состояние бронхов, — цитирует РИА «Новости» Васильеву. — В теплую погоду я бегаю нормально. Но как только становится холодно, мне становится трудно дышать. Обычно, мне хватает двух-четырех доз сальбутамола при разрешенных восьми. Если же я переболела или бегать приходится на морозе, то даже восьми доз не хватает. Мы уже пытались получить TUE, я обследовалась в Москве, но не сделала тест на беговой дорожке, чтобы можно было получить данные работы организма при высокой нагрузке. Поэтому в разрешении мне отказали.
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