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Бортко поддержал объявление произведений СССР общественным достоянием
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Бортко поддержал объявление произведений СССР общественным достоянием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред главы комитета Госдумы по культуре, российский режиссер Владимир Бортко заявил, что поддерживает и приветствует предложение объявить произведения СССР общественным достоянием.
В среду депутат Олег Смолин (КПРФ) внес в Госдуму проект закона об объявлении общественным достоянием произведений, созданных в Советском союзе по заказу и за счет государства.
"В данном случае я знаю, что он предложил, и полностью с ним согласен. То, что делалось в Советском союзе, это действительно принадлежит народу", — заявил РИА Новости Бортко.
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