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Творческие коллективы ДК Дружба вернулись с победой в Международном конкурсе
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Творческие коллективы ДК Дружба вернулись с победой в Международном конкурсе 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: ДК «Дружба»
Творческие коллективы Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское приняли участие в Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная сказка», который проходил в период с 29 марта по 1 апреля в Казани. Об этом сообщается на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях.
Участие в международном конкурсе принимали: Ведущий творческий коллектив города Москвы ансамбль «Чародеи», танцевальный коллектив «Калинка» под руководством Ирины Карцевой и воспитанники кружка народного вокала под руководством Людмилы Юфкиной.
По итогам конкурса танцевальные коллективы Вороновского поселения стали Лауреатами I степени в номинации «Современный танец», а танцевальный коллектив «Калинка» стал ещё и обладателем специального приза за артистизм.
Вокалисты Вороновского также стали Лауреатами I степени в номинации «Народный вокал».
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