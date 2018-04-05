Творческие коллективы ДК Дружба вернулись с победой в Международном конкурсе

Фото: ДК «Дружба»

Творческие коллективы Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское приняли участие в Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная сказка», который проходил в период с 29 марта по 1 апреля в Казани . Об этом сообщается на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях.

Участие в международном конкурсе принимали: Ведущий творческий коллектив города Москвы ансамбль «Чародеи», танцевальный коллектив «Калинка» под руководством Ирины Карцевой и воспитанники кружка народного вокала под руководством Людмилы Юфкиной.

По итогам конкурса танцевальные коллективы Вороновского поселения стали Лауреатами I степени в номинации «Современный танец», а танцевальный коллектив «Калинка» стал ещё и обладателем специального приза за артистизм.

Вокалисты Вороновского также стали Лауреатами I степени в номинации «Народный вокал».